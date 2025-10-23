Ajker Patrika
> সারা দেশ

নারায়ণগঞ্জে বার ভবন থেকে পড়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জে আইনজীবী সমিতির (বার) ভবনের ৫ম তলা থেকে পড়ে মো. রিপন মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের নতুন কোর্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. রিপন মিয়া ভোলার লালমোহন উপজেলার মোস্তফা কবিরাজের ছেলে এবং ওই ভবনের রাজমিস্ত্রির ঠিকাদার। তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শহরের দেওভোগ এলাকার ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

রিপন মিয়ার ছোট ভাই ইমাম হোসেন বলেন, ‘আমার ভাই অনেক দিন ধরেই রাজমিস্ত্রির ঠিকাদার হিসেবে কাজ করে আসছেন। এদিন আইনজীবী সমিতির ভবনের ৫ম তলায় কাজ শুরু হয়। কাজের শুরুতেই ভাই মিনি ক্রেন দিয়ে মাল ওঠানো পরীক্ষা করে দেখছিলেন।’

ক্রেন চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পন সৃষ্টি হয়। সেই কম্পনে নিজে ধরে রাখতে না পেরে নিচে পড়ে যান। এরপর উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

খানপুর ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তানজিলা হারুন বলেন, হাসপাতালের নিয়ে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীরের হাড়ের বিভিন্ন অংশ ভেঙে গেছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জমৃত্যুজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

পুতিন যুদ্ধ বন্ধে ‘অস্বীকৃতি জানানোয়’ রাশিয়ার ওপর ট্রাম্পের ‘প্রথম’ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...