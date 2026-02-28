Ajker Patrika
রাজধানীতে তিন স্থানে বিচ্ছিন্ন তিন হাত-পা, পরিচয় মিলল ফিঙ্গারপ্রিন্টে

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ১৮
রাজধানীতে তিন স্থানে বিচ্ছিন্ন তিন হাত-পা, পরিচয় মিলল ফিঙ্গারপ্রিন্টে
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কমলাপুর স্টেশন থেকে নরসিংদীর যুবকের আরেক খণ্ডিত পা উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের দিকে খণ্ডিত এই পা উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে স্কাউট ভবনের পাশ থেকে একটি পা এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদের পাশ থেকে দুটি কাটা হাত উদ্ধার করে পুলিশ। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে, ওবায়দুল্লাহ নামের এক ব্যক্তির দেহের অংশ এগুলো। তাঁর বাড়ি নরসিংদী।

পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোস্তফা কামাল খান খণ্ডিত পা উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, আজ দুপুরের দিকে কমলাপুর স্টেশনের ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশ থেকে আরেকটি পা উদ্ধার করা হয়। সবগুলো খণ্ডিত অংশ একই ব্যক্তির। যেহেতু ঘটনাস্থল ঢাকা রেলওয়ে থানা এলাকায়, সেহেতু এই খণ্ডিত পায়ের সুরতহাল প্রতিবেদন ঢাকা রেলওয়ে থানা-পুলিশ করবে।

রাজধানীতে পৃথক স্থান থেকে এক ব্যক্তির খণ্ডিত দুই হাত ও একটি পা উদ্ধাররাজধানীতে পৃথক স্থান থেকে এক ব্যক্তির খণ্ডিত দুই হাত ও একটি পা উদ্ধার

ওসি জানান, সকালে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ ও উত্তর গেটের মাঝামাঝি এলাকায় রাস্তায় বিচ্ছিন্ন দুই হাত পাওয়া যায়। এ ছাড়া স্কাউট ভবনের সামনের রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয় একটি বিচ্ছিন্ন পা। পরে হাতের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে জানা যায়, তাঁর নাম ওবায়দুল্লাহ (৩০), বাবার নাম আব্দুল হামিদ। গ্রামের বাড়ি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার তাতারকান্দি গ্রামে। দেহের অংশবিশেষ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। দেহের অন্য অংশ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। খুব শিগগির আসামি শনাক্ত করা হবে।

