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শোরুমে তালা দিয়ে কর্মীদের আটকে রাখার অভিযোগ, যা বলল ইউপিএল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শোরুমে তালা দিয়ে কর্মীদের আটকে রাখার অভিযোগ, যা বলল ইউপিএল
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার বাংলাবাজারে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)-এর শোরুমে ঢুকে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বইটিকে নিষিদ্ধ দাবি করে একদল ব্যক্তি হামলা চালিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের হয়রানি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার সময় দোকানের শাটার নামিয়ে দুই বিক্রয়কর্মীকে বেশ কিছুক্ষণ হয়রানি করা হয় এবং পরে তাঁদের ফরিদাবাদ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আটকে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এই ঘটনাটি ঘটে বলে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে ইউপিএল।

ঘটনার পর ইউপিএল এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানায়, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বইটি সরকার বা আদালত—কোনো পক্ষ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

প্রকাশনা সংস্থাটির ভাষ্য, ‘কোনো বই নিষিদ্ধ করতে হলে নির্দিষ্ট আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সবাইকে অবগত করতে হয়। এই বইয়ের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পদক্ষেপের তথ্য আমাদের জানা নেই।’

ইউপিএল জোর দিয়ে বলেছে, সরকার বা আদালত ভবিষ্যতে কোনো আইনি সিদ্ধান্ত নিলে সে অনুযায়ী তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বইটি তাদের তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বাংলাদেশের ইতিহাসের পরিক্রমায় ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট অনুধাবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য ও ঐতিহাসিক দলিল।

ঘটনাটিকে জাতি ও জ্ঞানচর্চার জন্য ‘লজ্জাজনক ও দুর্ভাগ্যজনক’ আখ্যা দিয়ে ইউপিএল জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি ঐতিহাসিকভাবে সব সরকারের আমলেই রাজনৈতিক বা সামাজিক বিভিন্ন চাপের মুখোমুখি হয়েছে।

ইউপিএল তাদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে, কোনো বই যদি ফৌজদারি অপরাধের উসকানি না দেয়, তবে তার প্রকাশনা বা বিপণনে বাধা দেওয়া জ্ঞানচর্চা ও দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য চরম ক্ষতিকর।

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আইনসম্মত নয় এমন চাপ ও প্রকাশনা শিল্পে ‘গুন্ডামির পরিবেশ’ তৈরি হওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে ইউপিএল বলেছে, ‘এ ধরনের অবৈধ তৎপরতা রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থেই কঠোর হস্তে দমন করা উচিত।’

দেশের লেখক, পাঠক, শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সরকারের দায়িত্বশীল মহলকে স্বাধীন একাডেমিক প্রকাশনার অধিকার রক্ষায় পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে ৪১ বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিচালিত এই প্রকাশনা সংস্থাটি।

বিষয়:

বাংলাবাজারঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগহামলা
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