Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে বাসের ধাক্কায় পরশ মিয়া (৬০) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বেলা ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরশ মিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে আসা ভাগনে জামাল হোসেন জানান, আজমপুর উত্তরা পূর্ব থানার সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর অবস্থায় পথচারীরা তাঁকে প্রথমে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি দেখে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

স্বজনেরা জানান, তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মধ্যনগর গ্রামে। বর্তমানে থাকেন দক্ষিণখান চালাবন এলাকায়। বিজয় সরণি বোনের বাসায় এসেছিলেন পরশ মিয়া। সেখান থেকে নিজের বাসায় ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতঢামেকসড়ক দুর্ঘটনাউত্তরাঢাকা
রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত

রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত