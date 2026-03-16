রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত

রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে বাসের ধাক্কায় পরশ মিয়া (৬০) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বেলা ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
পরশ মিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে আসা ভাগনে জামাল হোসেন জানান, আজমপুর উত্তরা পূর্ব থানার সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর অবস্থায় পথচারীরা তাঁকে প্রথমে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি দেখে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।
স্বজনেরা জানান, তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মধ্যনগর গ্রামে। বর্তমানে থাকেন দক্ষিণখান চালাবন এলাকায়। বিজয় সরণি বোনের বাসায় এসেছিলেন পরশ মিয়া। সেখান থেকে নিজের বাসায় ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে রাখা হয়েছে।
বরিশালের হিজলা উপজেলায় বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত টয়লেটের ট্যাংকির মধ্যে লুকিয়ে রাখা যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম মনির হোসেন রাঢ়ী (২২)। আজ সোমবার (১৬ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে ধুলখোলা ইউনিয়নের পশ্চিম পালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারের টয়লেটের ট্যাংকির মধ্য থেকে...৬ মিনিট আগে
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের জামিনের পর অন্য মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেওয়া রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহানকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাঁর ওই নির্দেশনা প্রত্যাহার চেয়ে আজ সোমবার আইন ও সালিসকেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই নোটিশ পাঠান আইনজীবী সৈয়দা নাসরিন ও শাহীনুজ্জামান।১৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ পুলিশের এলিট ফোর্স র্যাবের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত আইজি এ কে এম শহিদুর রহমান এবং এসবির অতিরিক্ত আইজি মো. গোলাম রসুল দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে অবসরে গেছেন। গতকাল রোববার তাঁদের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়।১৯ মিনিট আগে
সরকার জ্বালানি তেল সরবরাহব্যবস্থার ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা জানালেও বাস্তবে ফিলিং স্টেশনগুলোতে তেলের মজুত বাড়েনি। প্রায় ১০ দিন ধরে রেশনিং পদ্ধতি চালুর কারণে অনেক যানবাহন চাহিদামতো তেল সংগ্রহ করতে পারেনি। ফলে আজ সোমবার বিকেলেও ঢাকার বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত...২৯ মিনিট আগে