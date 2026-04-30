খুলনা

খুলনায় সোনা মিয়া হত্যা মামলার মূল আসামি কানা বেল্লালসহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনার খালিশপুরের সন্ত্রাসী সোনা মিয়া হত্যা মামলার মূল আসামি কানা বেল্লাল (২৪) ও তাঁর সহযোগী সাকিব শেখকে (২২) ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।

বুধবার সন্ধ্যায় নগরীর ছোট বয়রা এলাকার আমেনা মঞ্জিলের সামনে থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া মো. বেলায়েত হোসেন ওরফে কানা বেল্লাল খালিশপুর গোয়ালপাড়া এলাকার আনিচুর রহমানের ছেলে এবং সাকিব শেখ খানজাহান আলী থানার শিরোমণি মধ্যপাড়া এলাকার মৃত স্বপন শেখের ছেলে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৯৫টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে খুলনা মহানগর এলাকায় মাদকদ্রব্য ইয়াবা বড়ির ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করে আসছেন।

গ্রেপ্তার হওয়া মো. বেলায়েত হোসেন ওরফে কানা বেল্লালের বিরুদ্ধে আলোচিত সোনা মিয়া হত্যাসহ চুরি ও মাদকসহ মোট তিনটি এবং সাকিব শেখের বিরুদ্ধে একটি মামলা রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

