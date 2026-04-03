Ajker Patrika
পঞ্চগড়ে ট্রাংকে করে তেল সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, স্থানীয়দের হাতে জব্দ

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ২১
ট্রাংকের ভেতর রাখা তেল ও মোটরসাইকেল জব্দ করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড় সদর উপজেলায় মোটরসাইকেলে করে ট্রাংকের ভেতর ভরে তেল নিয়ে যাওয়ার সময় তিন জারিকেন পেট্রল জব্দ করেছে স্থানীয়রা। আজ শুক্রবার দুপুরে সদর উপজেলার ধাক্কামারা এলাকার মডার্ন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি মোটরসাইকেলের পেছনে বড় একটি ট্রাংক দেখে লোকজনের সন্দেহ হয়। তারা চালককে থামিয়ে ট্রাংকটি খুলতে বললে তিনি ইতস্তত করতে থাকেন। একপর্যায়ে স্থানীয়রা ট্রাংকটি খুললে তার ভেতরে সুকৌশলে রাখা তিনটি প্লাস্টিকের জারিকেনভর্তি পেট্রল পাওয়া পায়। তেল ধরা পড়ার পর উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে মোটরসাইকেলচালক দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহমিদা সুলতানা বলেন, ‘এখানে আনুমানিক ৫০ লিটার তেল জব্দ হয়েছে। মোটরসাইকেল আরোহী আপাতত পলাতক আছেন। মোটরসাইকেল, তেলসহ আমরা এখন পাম্পে যাচ্ছি, সেখানে ন্যায্যমূল্যে আমরা তেলটা বিক্রি করব যাদের কাগজপত্র আছে, বৈধ লাইসেন্সধারী এবং ফুয়েল কার্ড আছে তাদের কাছে। তেলটা এখানকার স্থানীয় লোকজন দাবি করছে সোবহানাকা পাম্প থেকে এসেছে, এটি বোদায় অবস্থিত। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

