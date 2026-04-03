পঞ্চগড়ে ট্রাংকে করে তেল সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, স্থানীয়দের হাতে জব্দ

পঞ্চগড় সদর উপজেলায় মোটরসাইকেলে করে ট্রাংকের ভেতর ভরে তেল নিয়ে যাওয়ার সময় তিন জারিকেন পেট্রল জব্দ করেছে স্থানীয়রা। আজ শুক্রবার দুপুরে সদর উপজেলার ধাক্কামারা এলাকার মডার্ন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি মোটরসাইকেলের পেছনে বড় একটি ট্রাংক দেখে লোকজনের সন্দেহ হয়। তারা চালককে থামিয়ে ট্রাংকটি খুলতে বললে তিনি ইতস্তত করতে থাকেন। একপর্যায়ে স্থানীয়রা ট্রাংকটি খুললে তার ভেতরে সুকৌশলে রাখা তিনটি প্লাস্টিকের জারিকেনভর্তি পেট্রল পাওয়া পায়। তেল ধরা পড়ার পর উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে মোটরসাইকেলচালক দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহমিদা সুলতানা বলেন, ‘এখানে আনুমানিক ৫০ লিটার তেল জব্দ হয়েছে। মোটরসাইকেল আরোহী আপাতত পলাতক আছেন। মোটরসাইকেল, তেলসহ আমরা এখন পাম্পে যাচ্ছি, সেখানে ন্যায্যমূল্যে আমরা তেলটা বিক্রি করব যাদের কাগজপত্র আছে, বৈধ লাইসেন্সধারী এবং ফুয়েল কার্ড আছে তাদের কাছে। তেলটা এখানকার স্থানীয় লোকজন দাবি করছে সোবহানাকা পাম্প থেকে এসেছে, এটি বোদায় অবস্থিত। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।’
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।৭ মিনিট আগে
সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। টিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল পাম্প না থাকায় এদের এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ টিউবওয়েলেই এখন পানি উঠছে না।১২ মিনিট আগে
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউলশিল্পী আবুল সরকারের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। শুনানি শেষে গতকাল রোববার বিচারপতি মো. আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের বেঞ্চ এই জামিন দেন।২১ মিনিট আগে
বিপুলসংখ্যক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আগামী জুন-জুলাই মাসে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যেই গত ৩১ মার্চ তফসিল ঘোষণার লক্ষ্যে নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, ৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার আছে।৩৯ মিনিট আগে