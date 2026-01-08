কুমিল্লায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের সরকারি জমি উদ্ধার করেছে প্রশাসন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত উপজেলার বাংগরা বাজার থানা এলাকার আকুবপুর ইউনিয়নের রাজাবাড়ী গ্রামে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
মুরাদনগর উপজেলা ভূমি অফিসের উদ্যোগে পরিচালিত অভিযানে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাকিব হাসান খান। বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টানা অভিযান চালিয়ে গাজীরহাট-শ্রীকাইল সড়কের পাশের দীর্ঘদিন ধরে দখল হয়ে থাকা ২৫ শতক সরকারি হালট ভূমি দখলমুক্ত করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাকিব হাসান খান জানান, গাজীরহাট-শ্রীকাইল সড়কের পাশে বৈলঘর মৌজায় উদ্ধার করা জমির বর্তমান বাজারমূল্য আনুমানিক ১ কোটি টাকা। সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে রাখার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
