Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় মা-মেয়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
কুমিল্লায় মা-মেয়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
মা-মেয়ের ঝুলন্ত লাশ দেখতে মানুষের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় একটি বসতঘর থেকে মা ও মেয়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি পারিবারিক কোনো ঘটনার জেরে ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

আজ রোববার (১ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়নের সাঁকোচ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সাঁকোচ গ্রামের মুজাহিদুল ইসলাম মজুমদারের স্ত্রী ফারহানা আক্তার (৩৩) এবং তাঁদের ৭ বছর বয়সী কন্যা ফাসিহা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ফারহানা আক্তার তিন সন্তানের জননী। তাঁর স্বামী কর্মসূত্রে ঢাকায় অবস্থান করছেন। বড় ছেলে বাবার সঙ্গে ঢাকায় থাকে এবং বড় মেয়ে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়ন করছে। ফারহানা শাশুড়ি কদরবানুর সঙ্গে ছোট মেয়ে ফাসিহাকে নিয়ে বাড়িতে বসবাস করতেন।

আজ সকালে কদরবানু বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। দুপুরে ফিরে এসে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ দেখতে পান। অনেক ডাকাডাকির পরও সাড়া না পেয়ে তিনি প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান।

প্রতিবেশীরা একটি জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে আলাদা দুটি কক্ষে মা ও মেয়ের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। পরে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের এলাকা থেকে উৎসুক জনতা ভিড় জমায়।

এ বিষয়ে চান্দিনা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান জানান, একই ঘরের দুটি কক্ষ থেকে মা ও মেয়ের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া ও তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

কুমিল্লাপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগচান্দিনামরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘রেড লাইন’ অতিক্রম করা যাবে না, চীনের হুঁশিয়ারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

সম্পর্কিত

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত

শেরপুরে ভাঙারি দোকান থেকে মাদ্রাসার ৮ হাজার বই জব্দ

শেরপুরে ভাঙারি দোকান থেকে মাদ্রাসার ৮ হাজার বই জব্দ

স্মার্ট গ্রুপের এমডির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, থানায় মামলা হয়নি

স্মার্ট গ্রুপের এমডির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, থানায় মামলা হয়নি

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি