Ajker Patrika
কুমিল্লা

দায়িত্ব নিলেন কুমিল্লা সিটির নতুন প্রশাসক

কুমিল্লা প্রতিনিধি
দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন কুমিল্লা সিটির নতুন প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা সিটি করপোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নবনিযুক্ত প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা, জবাবদিহি ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

আজ সোমবার (১৬ মার্চ) সকালে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইউসুফ মোল্লা টিপু। এ সময় বিদায়ী প্রশাসক মোহাম্মদ শাহ আলমের কাছ থেকে তিনি দায়িত্ব বুঝে নেন। দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নতুন প্রশাসক জানান, কুমিল্লা সিটি করপোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত করাই হবে তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। নগরবাসী যেন নির্বিঘ্নে ও সহজে সেবা পেতে পারেন, সে জন্য প্রশাসনের সব স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে।

ইউসুফ মোল্লা টিপু বলেন, ‘আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই—সিটি করপোরেশনে কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না। সেবাপ্রার্থীদের ভোগান্তি কমাতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে।’

ইউসুফ মোল্লা টিপু জানান, নগরবাসীর দীর্ঘদিনের কিছু সমস্যা দ্রুত সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিশেষ করে, নগরের যানজট নিরসন, মশকনিধন কার্যক্রম জোরদার এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে গতি আনার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

নতুন প্রশাসক বলেন, ‘আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকেই আমি সরাসরি মাঠে নেমে যানজট নিরসন এবং মশকনিধন কার্যক্রম তদারক করব। কুমিল্লাবাসীর প্রত্যাশা পূরণে আমরা সমন্বিতভাবে কাজ করব।’

