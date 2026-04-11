Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় আগুনে পুড়েছে ৮ দোকান, কোটি টাকা ক্ষতির দাবি

কুমিল্লা প্রতিনিধি
আগুনে পুড়ে ছাই দোকানপাট। ঘটনাস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরাসহ স্থানীয়রা জড়ো হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় আগুনে অন্তত আটটি দোকান পুড়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার দোল্লাই নবাবপুর দক্ষিণ বাজারে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, আগুনে তাঁদের প্রায় এক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

চান্দিনা ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, বাজারের একটি কাঠের দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। স্থানীয়রা আগুন দেখতে পেয়ে প্রথমে নিজেরাই নেভানোর চেষ্টা চালান। তবে দোকানগুলোতে কাঠসহ দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ রূপ নেয়। খবর পেয়ে পার্শ্ববর্তী চাঁদপুর জেলার কচুয়া ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে ব্যবসায়ী তাহেরের তিনটি, আতিকের দুটি এবং ইউনুছের একটি কাঠের দোকানসহ অন্তত আটটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে দোকান থেকে কোনো মালামাল বের করার সুযোগ পাননি। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁদের বছরের পর বছর গড়ে তোলা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আজ শনিবার সকালে চান্দিনা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা অমিত হাসান বলেন, ঘটনাস্থলটি তাঁদের স্টেশন থেকে দূরে হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে পার্শ্ববর্তী কচুয়া ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

তিনি আরও বলেন, অগ্নিকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

কুমিল্লাচান্দিনাটাকাঅগ্নিকাণ্ড
