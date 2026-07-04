Ajker Patrika
En
কুমিল্লা

কুমিল্লায় মাদক মামলায় ৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লায় মাদক মামলায় ৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার হওয়া সাজাপ্রাপ্ত আসামি সোহাগ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি মামলায় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে মেঘনা থানা-পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তি উপজেলার ভাওরখোলা ইউনিয়নের বকশিকান্দা গ্রামের শাহাব উদ্দিন খানের ছেলে মো. সোহাগ খান।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার (৩ জুলাই) রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেঘনা থানা সূত্রে জানা গেছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি মামলায় আদালত মো. সোহাগ খানকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। রায়ের পর আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, ‘আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান চালিয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সকালে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’

বিষয়:

কুমিল্লাপুলিশমামলাগ্রেপ্তারমাদককুমিল্লা সদরমাদকদ্রব্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত