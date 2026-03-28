কুমিল্লা

হোমনায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ২

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
নিহত কাউসার মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার হোমনায় দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে কাউসার মিয়া নামের এক চালক নিহত এবং আরও দুজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে হোমনা-কোম্পানীগঞ্জ সড়কের শ্রীপুর কৃষ্ণপুর এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চার বন্ধু দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে মুরাদনগর উপজেলার তিতাস এলাকা থেকে হাঁসের মাংস খেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে কৃষ্ণপুরে তাঁদের মোটরসাইকেলগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে সংঘর্ষ লেগে ছিটকে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই কাউসার মিয়া মারা যান। নিহত কাউসার উপজেলার দড়িভাষানিয়া গ্রামের মৃত হাশেম মিয়ার ছেলে। তিনি ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করতেন।

আহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ঘারমোড়া ইউনিয়নের রহমত উল্লাহ ও আবদুল্লাহ। তাঁদের হোমনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদুল আলম চৌধুরী দুর্ঘটনায় একজন নিহত এবং দুজন আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

