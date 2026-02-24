Ajker Patrika
কুমিল্লা

দাউদকান্দিতে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারী-শিশুসহ দগ্ধ একই পরিবারের ৪ জন

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ০১
দাউদকান্দিতে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারী-শিশুসহ দগ্ধ একই পরিবারের ৪ জন
দাউদকান্দির মাইজপাড়া এলাকায় নারী-শিশুসহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে নারী-শিশুসহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৬টার দিকে পৌরসভার মাইজপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধ ব্যক্তিদের প্রথমে দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে রেফার করেন।

দগ্ধরা হলো মনোয়ারা (৬০), জিল হক (৩৭), উম্মে হুমায়রা (৩০) ও হুররাম (২)।

চট্টগ্রামে বিস্ফোরণে ৯ দগ্ধ: মায়ের পর এবার ছেলের মৃত্যুচট্টগ্রামে বিস্ফোরণে ৯ দগ্ধ: মায়ের পর এবার ছেলের মৃত্যু

বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে চারজনকে দগ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথমে তাদের দাউদকান্দি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে রেফার করা হয়।

চারজনের মধ্যে মনোয়ারা বেগমের শরীরের দুই শতাংশ, জিল হকের ৫৪ শতাংশ, উম্মে হুমায়রার ৬৫ শতাংশ ও শিশু হুররামের শরীরের ৬ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।  

শাওন বিন রহমান আরও জানান, দগ্ধদের মধ্যে জিল হক ও হুমায়রার দগ্ধের পরিমাণ বেশি। তারা আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগদাউদকান্দিবার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারিজেলার খবরশিশুগ্যাস বিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

রিপোর্টার নিয়োগ দেবে ঢাকা পোস্ট, আবেদন শুরু

রিপোর্টার নিয়োগ দেবে ঢাকা পোস্ট, আবেদন শুরু

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বিস্ফোরণে ৯ দগ্ধ: ৪০ শতাংশ পোড়া নিয়ে মৃত্যু পর্তুগাল প্রবাসী সুমনের

চট্টগ্রামে বিস্ফোরণে ৯ দগ্ধ: ৪০ শতাংশ পোড়া নিয়ে মৃত্যু পর্তুগাল প্রবাসী সুমনের

রাতের আঁধারে দুই পানবরজে আগুন

রাতের আঁধারে দুই পানবরজে আগুন

নলডাঙ্গায় বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর, অভিযোগ আ.লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

নলডাঙ্গায় বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর, অভিযোগ আ.লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধদের অবস্থা আশঙ্কাজনক, সর্বোচ্চ চিকিৎসার আশ্বাস স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধদের অবস্থা আশঙ্কাজনক, সর্বোচ্চ চিকিৎসার আশ্বাস স্বাস্থ্যমন্ত্রীর