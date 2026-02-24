রাতের আঁধারে দুই পানবরজে আগুন

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় দুটি পানের বরজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই থেকে তিন বিঘা জমির পান পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের অভিযোগ, শত্রুতাবশত কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গতকাল সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের পারিলা গ্রামের বাগমারা বিলে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এশা ও তারাবির নামাজের সময় হঠাৎ আগুন-আগুন চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা গিয়ে দেখেন পানের বরজে আগুন জ্বলছে। তাঁরা নিজ উদ্যোগে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন এবং ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। তবে ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
অগ্নিকাণ্ডে উপজেলার রসুলপুর এলাকার নজরুল ইসলামের দেড় বিঘা এবং পারিলা গ্রামের গোলাম নবীর ১৮ কাঠা জমির পানের বরজ পুড়ে যায়। দুই চাষির দাবি, এতে তাঁদের ৭ থেকে ৯ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। চৈত্র মাসে ভালো দামের আশায় পান সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন বলে জানান তাঁরা।
দুর্গাপুর ফায়ার সার্ভিসের ডিউটিরত কর্মী মোহাম্মদ আলী জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে—এমন খবর পেয়ে তাঁরা পথ থেকেই ফিরে যান।
দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কীভাবে আগুন লেগেছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
চট্টগ্রামের হালিশহরের এক বাসায় বিস্ফোরণে নারী ও শিশুসহ একই পরিবারের ৯ জন দগ্ধের ঘটনায় সামির আহমেদ সুমন (৪০) নামে একজন মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।১৬ মিনিট আগে
রাতের দিকে মোটরসাইকেলে কয়েকজন যুবক ছাতারভাগ এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ের সামনে আসেন। গেট খোলা পেয়ে তাঁরা ভেতরে ঢুকে চেয়ার, দেয়ালে টানানো খালেদা জিয়ার ছবি, প্ল্যাকার্ড ও বিলবোর্ড ভাঙচুর করেন। দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে ঘটনাটি ঘটিয়ে তারাঁ দ্রুত সরে যান।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে আহতদের সবাই ৩০ শতাংশের বেশি দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন। আজ মঙ্গলবার সকালে বার্ন ইনস্টিটিউটে দগ্ধ রোগীগুলো দেখতে এসে এ কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর দ্রব্যমূল্য কমতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও নোয়াখালী-৩ আসনের সংসদ সদস্য বরকত উল্লাহ বুলু। গতকাল সোমবার রাতে বেগমগঞ্জে প্রান্তিক মানুষের মাঝে ইফতারসামগ্রী বিতরণকালে তিনি এসব মন্তব্য করেন।২ ঘণ্টা আগে