Ajker Patrika
রাজশাহী

রাতের আঁধারে দুই পানবরজে আগুন

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি 
রাতের আঁধারে দুই পানবরজে আগুন
গতকাল রাতে দুর্গাপুরের পারিলা গ্রামের বাগমারা বিলে পানের বরজে আগুন। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় দুটি পানের বরজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই থেকে তিন বিঘা জমির পান পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের অভিযোগ, শত্রুতাবশত কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গতকাল সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের পারিলা গ্রামের বাগমারা বিলে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এশা ও তারাবির নামাজের সময় হঠাৎ আগুন-আগুন চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা গিয়ে দেখেন পানের বরজে আগুন জ্বলছে। তাঁরা নিজ উদ্যোগে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন এবং ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। তবে ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

অগ্নিকাণ্ডে উপজেলার রসুলপুর এলাকার নজরুল ইসলামের দেড় বিঘা এবং পারিলা গ্রামের গোলাম নবীর ১৮ কাঠা জমির পানের বরজ পুড়ে যায়। দুই চাষির দাবি, এতে তাঁদের ৭ থেকে ৯ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। চৈত্র মাসে ভালো দামের আশায় পান সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন বলে জানান তাঁরা।

দুর্গাপুর ফায়ার সার্ভিসের ডিউটিরত কর্মী মোহাম্মদ আলী জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে—এমন খবর পেয়ে তাঁরা পথ থেকেই ফিরে যান।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কীভাবে আগুন লেগেছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরদুর্গাপুর (রাজশাহী)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

রিপোর্টার নিয়োগ দেবে ঢাকা পোস্ট, আবেদন শুরু

রিপোর্টার নিয়োগ দেবে ঢাকা পোস্ট, আবেদন শুরু

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বিস্ফোরণে ৯ দগ্ধ: ৪০ শতাংশ পোড়া নিয়ে মৃত্যু পর্তুগাল প্রবাসী সুমনের

চট্টগ্রামে বিস্ফোরণে ৯ দগ্ধ: ৪০ শতাংশ পোড়া নিয়ে মৃত্যু পর্তুগাল প্রবাসী সুমনের

রাতের আঁধারে দুই পানবরজে আগুন

রাতের আঁধারে দুই পানবরজে আগুন

নলডাঙ্গায় বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর, অভিযোগ আ.লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

নলডাঙ্গায় বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর, অভিযোগ আ.লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধদের অবস্থা আশঙ্কাজনক, সর্বোচ্চ চিকিৎসার আশ্বাস স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধদের অবস্থা আশঙ্কাজনক, সর্বোচ্চ চিকিৎসার আশ্বাস স্বাস্থ্যমন্ত্রীর