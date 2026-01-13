Ajker Patrika

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় কৃষক নিহত

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
হাসপাতালে কয়েকজন লাশটি দেখেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় ট্রাকচাপায় তাজুল ইসলাম (৪৭) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার চান্দলা ইউনিয়নের সবুজপাড়া এলাকায় কুমিল্লা-মিরপুর সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তাজুল ইসলাম উপজেলার শশীদল ইউনিয়নের চৌব্বাস এলাকার মৃত আবদুল গাফফারের ছেলে।

স্থানীয় লোকজন জানায়, তাজুল ইসলাম অটোরিকশায় সবুজপাড়া এলাকায় যান। সেখানে অটোরিকশা থেকে নেমে সড়কের পাশে দাঁড়ানোর সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির মোহাম্মদ সেলিম বলেন, এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

