Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় চার দুর্ঘটনায় সড়কে ঝরল ৬ প্রাণ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৩০
দাউদকান্দির সরকারপুর গ্রামে দুই অটোরিকশা চালকের লাশবাহী খাটিয়ার সামনে শোকার্ত লোকজন জড়ো হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে চারটি সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। আহত হন অন্তত চারজন। আজ বুধবার (১ এপ্রিল) ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত দাউদকান্দি, নিমসার, চান্দিনা ও চৌদ্দগ্রাম মিঞাবাজার এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

আজ ভোর ৪টার দিকে দাউদকান্দি উপজেলার কানড়া এলাকায় অজ্ঞাত একটি গাড়ির চাপায় দুই অটোরিকশাচালক নিহত হন। নিহতরা হলেন উপজেলার সরকারপুর গ্রামের মৃত লতু মিয়ার ছেলে বারেক (৪২) এবং মো. নুর ইসলামের ছেলে মোস্তফা (৪০)। একই ঘটনায় আহত হন নবীর হোসেন (৩৮), কাওসার (৪০), ইসমাইল (৩৭) ও সাগর মিয়া (৩৫)। তাঁদের কুমিল্লার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশায় ছয়জন আরোহী বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় মহাসড়কে উল্টো পথে পারাপারের চেষ্টা করলে দ্রুতগতির অজ্ঞাত একটি গাড়ি অটোরিকশাটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন এবং অন্যরা আহত হন। নিহতদের স্বজনেরা জানান, তাঁরা মতলবের বেলতলী এলাকায় একটি মেলা থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন।

এর আগে ভোর পৌনে ৪টার দিকে কুমিল্লার নিমসার বাজারসংলগ্ন ইউটার্নে আরেকটি দুর্ঘটনায় দুই যুবক নিহত হন। নিহতরা হলেন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার লালপুর গ্রামের মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম মইন (২৭) এবং মেহেরপুর সদর উপজেলার কেশবপুর গ্রামের মো. সোহেল রানা (৩৫)।

ময়নামতি হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ঢাকা অভিমুখী লেনে সংঘটিত এ দুর্ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার কারণ ও সংশ্লিষ্ট যানবাহন শনাক্তে কাজ চলছে।

এদিকে আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চান্দিনা উপজেলার কাঠের পুল এলাকায় সড়ক পারাপারের সময় লরিচাপায় ইবনে তাইম নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। সে চান্দিনা পৌরসভার রাড়িরচর এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে এবং বড় গোবিন্দপুর আলী মিয়া ভূঁইয়া উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয়রা জানান, কোচিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে ইউটার্নে রাস্তা পারাপারের সময় চট্টগ্রামগামী একটি লরি তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাইমের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর এলাকাবাসী ঘাতক লরিটি আটক করে।

এ ছাড়া সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম মিঞাবাজার এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় এক কাভার্ড ভ্যানচালক নিহত হওয়ার তথ্য দিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ। জানা গেছে, ওমর ফারুকের নিজের কাভার্ড ভ্যানটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি সড়কে দাঁড়িয়ে অন্য গাড়িগুলোকে সতর্ক করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত একটি গাড়ি তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে সড়ক থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে।

দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ওসি মো. ইকবাল বাহার মজুমদার এবং ময়নামতি হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুল মমিন পৃথকভাবে জানান, দুর্ঘটনাগুলোর বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

