Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে সাড়ে ১৩ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় শাড়ি জব্দ, ২ জন আটক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে সাড়ে ১৩ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় শাড়ি জব্দ, ২ জন আটক
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পুলিশের বিশেষ অভিযানে চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনা ৩০০টি ভারতীয় শাড়ি জব্দ করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পুলিশের বিশেষ অভিযানে চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনা ৩০০টি ভারতীয় শাড়ি জব্দ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার সিন্দুরখাঁন ইউনিয়নের জাম্বুরাছড়া এলাকা থেকে এসব শাড়ি উদ্ধার করা হয়। চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই জনকে আটক করা হয়েছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, উপজেলার জাম্বুরাছড়া এলাকার সুমন মিয়া (২৬) এবং তারেক মিয়া (২৬)।

জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার সিন্দুরখাঁন ইউনিয়নের জাম্বুরাছড়া এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করলে সুমন মিয়া ও তারেক মিয়াকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যে একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে ১৬ বান্ডিল কাপড় উদ্ধারের পর বান্ডিলগুলো খুলে ৩০০টি ভারতীয় শাড়ি জব্দ করা হয়। শাড়িরগুলোর আনুমানিক মূল্য সাড়ে তেরো লাখ টাকা।

পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃত আসামিরা জানায়, তারা নিকটবর্তী ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে পলাতক আসামিদের সহায়তায় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে ভারত থেকে শাড়িগুলো বাংলাদেশে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে বিভিন্ন মার্কেটের দোকানে অধিক মূল্যে বিক্রি করে থাকেন।

শ্রীমঙ্গল থানার উপপরিদর্শক মো. ইমানুর হোসেন বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

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