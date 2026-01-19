Ajker Patrika

চৌদ্দগ্রামে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ৬

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বিএনপি-জামায়াতের দফায় দফায় সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদকসহ দুই পক্ষের অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ সময় বিএনপি সমর্থকদের চারটি মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের ধনিজকরা ও মুন্সিরহাট বাজারে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. গুলজার আলম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার রাতে উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের ধনিজকরায় বিএনপি সমর্থক বাচ্চু মিয়ার বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ ওঠে, জামায়াত-সমর্থিতরা এ হামলা চালিয়েছেন। এ ঘটনার জেরে ওই ইউনিয়নে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর কিছুক্ষণ পর ধনিজকরা বিএনপির অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ওই রাতেই বাতিসা ইউনিয়নের নানকরা আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদ্রাসার বাসে আগুনের ঘটনা ঘটে। একই সময়ে শুভপুর ইউনিয়নের গাছবাড়িয়া তেলিপুকুরপাড়ে জামায়াত সমর্থক নাছির উদ্দিনের মুদিদোকান, পাশের জামায়াত অফিস, ধনিজকরায় শাহাদাত হোসেন গোলাপের মার্কেটে জামায়াত অফিসসহ কয়েকটি দোকান ও কালিকাপুর ইউনিয়নের সমেশপুরেও জামায়াত অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এর জেরে আজ সোমবার দুপুরে ধনিজকরায় জামায়াত-বিএনপির সমর্থকেরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক ইসমাইল গাজী ও সমর্থক শাহাদাত হোসেন এবং জামায়াতের সমর্থক তাসকিন গুরুতর আহত হন। অপর দিকে বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার মুন্সিরহাট বাজারে আবারও বিএনপি-জামায়াতের কর্মী-সমর্থকেরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় বিএনপি কর্মী মো. রিপন, জামায়াত সমর্থক হারুনুর রশিদ ও শাহীন কাদের গুরুতর আহত হন। সংঘর্ষের একপর্যায়ে বিএনপি কর্মীদের রেখে যাওয়া চারটি মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া হয়।

নানকরা আয়েশা ছিদ্দিকা মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মজিবুর রহমান বলেন, কোনো কারণ ছাড়াই রাতের আঁধারে মাদ্রাসাশিক্ষার্থীদের পরিবহনে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

ধনিজকরা গ্রামের বিএনপি সমর্থক বাচ্চু মিয়া বলেন, ‘রোববার রাতে জামায়াতের সন্ত্রাসীরা অতর্কিতভাবে হামলা চালিয়ে আমার বাড়িঘর ভাঙচুর করে। মূল্যবান মালামাল ও নগদ টাকা লুট করে নেয়। সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার ঘরটি কুপিয়ে ধ্বংস করে দেয়। আমি এর বিচার চাই।’

চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. বেলাল হোসাইন বলেন, ‘ধনিজকরায় বিএনপি সমর্থক বাচ্চু মিয়ার সঙ্গে তার প্রতিবেশীর অর্থনৈতিক লেনদেন নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এতে বিএনপি-জামায়াতের কেউ জড়িত নয়। এটা তাদের পারিবারিক ঘটনা। বিএনপি অফিস কে বা কারা ভাঙচুর করেছে, তা আমরা জানি না।’ তিনি বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্ত চৌদ্দগ্রামকে অশান্ত করতে পাঁয়তারা করছেন বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এরই অংশ হিসেবে তাঁরা তিনটি নির্বাচনী অফিস আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের আগুন থেকে রেহাই পায়নি নানকরায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গাড়ি ও জামায়াত অফিসের পাশে মুদিদোকান।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শাহ আলম বলেন, ‘গতকাল রাতে জামায়াতের সশস্ত্র নেতা-কর্মীরা ধনিজকরায় বিএনপির সমর্থক বাচ্চু মিয়ার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। একই সঙ্গে ওই বাজারে অবস্থিত আমাদের পার্টি অফিসও ভাঙচুর করে। এ ছাড়া গতকাল রাতে জগন্নাথের বেতিয়ারায় আমাদের দলীয় কার্যালয়ে নেতা-কর্মীরা বসে থাকার সময় জামায়াতের নেতা-কর্মীরা সশস্ত্র অবস্থায় এসে হুমকি দিয়ে অফিস থেকে বের করে দেয়। দুপুরে জামায়াত কর্মীরা ধনিজকরায় আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করে। এ সময় উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদকসহ একাধিক কর্মী আহত হয়। বিকেলে মুন্সিরহাট বাজারে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা আবারও বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করে। এ সময় আমাদের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়। একই সঙ্গে তারা আমাদের কর্মীদের চারটি মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দেয়।’ জামায়াতের দলীয় কার্যালয় ও সমর্থকদের প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়ার শাহ আলম বলেন, জামায়াত ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে বিএনপির ওপর দোষ চাপিয়ে নির্বাচনে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে।

চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. গুলজার আলম বলেন, ‘ধনিজকরায় জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষের সংবাদ শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। আজ বিকেলে বিএনপি-জামায়াতের কর্মী-সমর্থকেরা মুন্সিরহাটেও পুনরায় সংঘর্ষে জড়িয়ে গেলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জামায়াত-বিএনপির পাল্টাপাল্টি অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনায় কেউ লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’

বিষয়:

কুমিল্লাবিএনপিজামায়াতচট্টগ্রাম বিভাগচৌদ্দগ্রামজেলার খবর
