Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কুমিল্লা

কুমিল্লায় বিজিবির অভিযানে ভারতীয় পোশাক জব্দ

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
জব্দ করা মালামাল। ছবি: সংগৃহীত
জব্দ করা মালামাল। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে ১ কোটি ১৫ লাখ ৫১ হাজার টাকার অবৈধ ভারতীয় পোশাক ও মোবাইল ডিসপ্লে জব্দ করেছে বিজিবি।

রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি জানান কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মীর আলী এজাজ।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, রোববার (১৯ অক্টোবর) ভোর রাতে কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন নিজস্ব দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধসহ আন্তসীমান্ত অপরাধ দমনে অভিযান পরিচালনা করে। নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে ভোরে পৃথক দুটি অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য আটক করা হয়।

প্রথম অভিযানটি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শিবেরবাজার বিওপির আওতাধীন সীমান্ত এলাকায়। দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় আদর্শ সদর উপজেলার বিবিরবাজার বিওপির আওতাধীন কটকবাজার পোস্টে। দুটি বিশেষ টহল দল সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোয় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালায়।

এ সময় সীমান্তের আট কিলোমিটার অভ্যন্তরে বুড়িচং ও পাঁচথুবি নামক স্থানে মালিকবিহীন অবস্থায় ৩২৩টি ভারতীয় শাড়ি, ১৮০টি শাল, ১ হাজার ৭১৪টি মোবাইল ডিসপ্লে জব্দ করা হয়। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ১৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা।

বিজিবি জানিয়েছে, জব্দ সব মালামাল নিয়ম অনুযায়ী কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

কুমিল্লামোবাইল ফোনচট্টগ্রাম বিভাগপোশাকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

আন্দোলনের মধ্যেই ফের বাড়ল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী নিহত

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী নিহত

আত্মসমর্পণের পর চকবাজারের যুবদল নেতা আজিজুর কারাগারে

আত্মসমর্পণের পর চকবাজারের যুবদল নেতা আজিজুর কারাগারে

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

রূপসায় নিখোঁজ যুবকের লাশ মিলল ডোবায়, শরীরে জখমের চিহ্ন

রূপসায় নিখোঁজ যুবকের লাশ মিলল ডোবায়, শরীরে জখমের চিহ্ন