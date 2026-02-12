কুমিল্লা-২ আসনে ধানের শীষের সেলিম ভূঁইয়া বিজয়ী

কুমিল্লা-২ (হোমনা-তিতাস) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। হোমনা ও তিতাসের সব কেন্দ্র মিলিয়ে ধানের শীষের প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ৭৫ হাজার ৯৯৩টি, দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীর ভোট ৪৯ হাজার ৫৯৬টি এবং তালার প্রার্থীর ভোট ৬১ হাজার ৫১৭টি।
ধানের শীষ প্রার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা বাকি রয়েছে। উভয় উপজেলায় পোস্টাল ভোট মিলিয়ে মোট ৭ হাজার ভোট রয়েছে। তবে পোস্টাল ভোট বাদ দিলেও ধানের শীষ প্রার্থীর ব্যবধান যথেষ্ট বড়।
খুলনা-৫ (ফুলতলা ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন—নাটোর-১ আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ।১৪ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী ধানের শীষ প্রতীকে ৬০ হাজার ১৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।৩১ মিনিট আগে