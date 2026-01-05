Ajker Patrika

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া: ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ আট বছরেও শুরু হয়নি

মো. আনোয়ারুল ইসলাম ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা)
আপডেট : ০৬ জানুয়ারি ২০২৬, ০২: ২৩
ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণের কাজ আট বছরেও শুরু হয়নি। জমি অধিগ্রহণ ও সাইনবোর্ড স্থাপনেই থেমে আছে প্রকল্প। এদিকে উপজেলার কোথাও অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সময়মতো ফায়ার সার্ভিসের সেবা মিলছে না।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রাহ্মণপাড়ায় অন্তত ১৬টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে ৩৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৭২ লাখ টাকা।

জানা যায়, প্রায় আট বছর আগে উপজেলার সাহেবাবাদ এলাকায় ৩৬ দশমিক ৭৫ শতক জমি অধিগ্রহণ করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয়। কুমিল্লা জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ সেখানে সাইনবোর্ডও স্থাপন করে। কিন্তু নির্মাণকাজ এখনও শুরু হয়নি।

১৯৮৩ সালের ৭ নভেম্বর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণপাড়াকে উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ৪২ বছর পার হলেও আজ পর্যন্ত এখানে একটি স্থায়ী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন গড়ে ওঠেনি।

স্থানীয়রা বলছেন, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন না থাকায় ব্রাহ্মণপাড়া সদর বাজার, সাহেবাবাদ, চান্দলা, শিদলাই, দুলালপুর, গোপালনগর, শশীদল, নাগাইশ, মাধবপুর, মহালক্ষ্মীপাড়া, বালিনা, নাল্লা, দীর্ঘভূমিসহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় হাট-বাজার, দোকানপাট, বসতবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যাংক ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি-বেসরকারি স্থাপনাগুলো মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর ওপর বিভিন্ন এলাকায় বোতলে করে পেট্রল, অকটেন ও ডিজেলের মতো দাহ্য জ্বালানি বিক্রি হওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা আরও বেড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ব্রাহ্মণপাড়ায় কোথাও আগুন লাগলে পাশের বুড়িচং উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলা অথবা কুমিল্লা শহর থেকে ফায়ার সার্ভিস ইউনিটকে আসতে হয়। ফলে খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। তৎক্ষণে আগুনে সব ছাই হয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা ওমর ফারুক পল্টু বলেন, ‘আমাদের উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস না থাকায় আগুন লাগলে বড় বিপদে পড়তে হয়। দূর থেকে ফায়ার সার্ভিস আসতে দেরি হওয়ায় তৎক্ষণে সব শেষ হয়ে যায়।’

স্থানীয় বাসিন্দা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ফরিদ উদ্দিন বলেন, ‘ফায়ার সার্ভিস স্টেশন না থাকায় আমরা সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকি।’ তিনি বলেন, জরুরি মুহূর্তে সময়মতো সহায়তা না পাওয়ায় জানমালের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কুমিল্লা জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক ইকবাল হোসেন বলেন, ব্রাহ্মণপাড়ায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিগগিরই নির্ধারিত স্থানে নির্মাণকাজ শুরু করা হবে।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগছাপা সংস্করণজেলার খবরফায়ার সার্ভিসপ্রকল্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের চাপে বিশ্বকাপের নতুন সূচি তৈরি করছে আইসিসি

একটি এনআইডি আসল, অন্য দুটি হোটেলে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে যেতে: তারেকের বাসার সামনে আটক হামীম

বিচারকের কক্ষে ঢুকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা, এসআই আটক

‘বাংলাদেশ পাকিস্তান নয়, এই পরিস্থিতি আমরাই ডেকে এনেছি’, মোস্তাফিজ ইস্যুতে শশী থারুর

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার হার, ছাঁটাই ও বেতন নিয়ে যা বললেন গভর্নর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনের দুই বগি বিচ্ছিন্ন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনের দুই বগি বিচ্ছিন্ন

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

নির্বাচন–গণভোট একই দিনে: বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

সম্পর্কিত

প্রচারণা শুধু শহরেই, গ্রামের ভোটার জানে না গণভোট কী

প্রচারণা শুধু শহরেই, গ্রামের ভোটার জানে না গণভোট কী

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া: ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ আট বছরেও শুরু হয়নি

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া: ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ আট বছরেও শুরু হয়নি

গাইবান্ধা ও নাটোর: শীত-কুয়াশায় নষ্ট হচ্ছে বোরোর বীজতলা

গাইবান্ধা ও নাটোর: শীত-কুয়াশায় নষ্ট হচ্ছে বোরোর বীজতলা

হাওর রক্ষা বাঁধের কাজে ধীরগতি, শঙ্কায় কৃষক

হাওর রক্ষা বাঁধের কাজে ধীরগতি, শঙ্কায় কৃষক