নরসিংদীর ৫টি আসনেই ধানের শীষের প্রার্থীরা এগিয়ে

নরসিংদীর পাঁচটি আসনেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন। ভোটকেন্দ্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এর মধ্যে নরসিংদী-১ (সদর) আসনে মোট ১৪২টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫৯ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এতে ধানের শীষের প্রার্থী খায়রুল কবির খোকন পেয়েছেন ৮৭ হাজার ১৫৫ ভোট। দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মো. ইব্রাহিম ভূঞা পেয়েছেন ৫৪ হাজার ৩৮১ ভোট।
নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে মোট ৯১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫১ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এতে ধানের শীষ প্রতীকের ড. আবদুল মঈন খান পেয়েছেন ৪৯ হাজার ১৯৫ ভোট। আর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী আমজাদ হোসেন পেয়েছেন ২৯ হাজার ৩৭৮ ভোট।
নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনে মোট ১০১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫০ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এর মধ্যে ধানের শীষের মনজুর এলাহী পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৮৮৫ ভোট। আর স্বতন্ত্র হাঁস প্রতীকের আরিফ উল ইসলাম মৃধা পেয়েছেন ২৪ হাজার ২৮০ ভোট।
নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনে মোট ১৬২টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৬৮ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এর মধ্যে ধানের শীষে সরদার শাখাওয়াত হোসেন পেয়েছেন ৬৩ হাজার ৫২৮ ভোট। আর দাঁড়িপাল্লার মো. জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৮৮১ ভোট।
নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৭৫ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এর মধ্যে ধানের শীষের বকুল পেয়েছেন ৫৯ হাজার ৯৯৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিকশা প্রতীকের তাজুল ইসলাম পেয়েছেন ১৭ হাজার ৪৩৪ ভোট।
খুলনা-৫ (ফুলতলা ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন—নাটোর-১ আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ।১৩ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী ধানের শীষ প্রতীকে ৬০ হাজার ১৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।৩১ মিনিট আগে