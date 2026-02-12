Ajker Patrika
কুমিল্লা

নরসিংদীর ৫টি আসনেই ধানের শীষের প্রার্থীরা এগিয়ে

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর পাঁচটি আসনেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন। ভোটকেন্দ্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এর মধ্যে নরসিংদী-১ (সদর) আসনে মোট ১৪২টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫৯ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এতে ধানের শীষের প্রার্থী খায়রুল কবির খোকন পেয়েছেন ৮৭ হাজার ১৫৫ ভোট। দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মো. ইব্রাহিম ভূঞা পেয়েছেন ৫৪ হাজার ৩৮১ ভোট।

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে মোট ৯১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫১ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এতে ধানের শীষ প্রতীকের ড. আবদুল মঈন খান পেয়েছেন ৪৯ হাজার ১৯৫ ভোট। আর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী আমজাদ হোসেন পেয়েছেন ২৯ হাজার ৩৭৮ ভোট।

নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনে মোট ১০১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫০ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এর মধ্যে ধানের শীষের মনজুর এলাহী পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৮৮৫ ভোট। আর স্বতন্ত্র হাঁস প্রতীকের আরিফ উল ইসলাম মৃধা পেয়েছেন ২৪ হাজার ২৮০ ভোট।

নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনে মোট ১৬২টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৬৮ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এর মধ্যে ধানের শীষে সরদার শাখাওয়াত হোসেন পেয়েছেন ৬৩ হাজার ৫২৮ ভোট। আর দাঁড়িপাল্লার মো. জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৮৮১ ভোট।

নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৭৫ কেন্দ্রের ফলাফল জানা গেছে। এর মধ্যে ধানের শীষের বকুল পেয়েছেন ৫৯ হাজার ৯৯৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিকশা প্রতীকের তাজুল ইসলাম পেয়েছেন ১৭ হাজার ৪৩৪ ভোট।

বিষয়:

নরসিংদীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
