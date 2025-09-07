কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন ৭ ডিসেম্বর

কুবি প্রতিনিধি
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) দ্বিতীয় সমাবর্তনের তারিখ আগামী ৭ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাসুদা কামাল আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সড়ক, জনপথ ও বিদ্যুৎ, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। এ বিষয়ে কুবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছে।
সমাবর্তন কমিটির সহআহ্বায়ক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাসুদা কামাল বলেন, ‘সমাবর্তনের শুধু তারিখ নির্ধারণ হয়েছে। অতিথি হিসেবে আছেন উপদেষ্টা সড়ক ও জনপথ এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ইউজিসির চেয়ারম্যান ও আমাদের উপাচার্য স্যার।’
