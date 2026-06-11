চৌদ্দগ্রামে ছুরিকাঘাতে সিএনজি অটোচালকের মৃত্যু

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে কিশোর গ্যাং সদস্যরা মো. হৃদয় (১৯) নামের এক সিএনজি অটোচালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার চিওড়া ইউনিয়নের ধোড়করা বাজারে। নিহত হৃদয় ওই ইউনিয়নের শাকতলা গ্রামের হেদায়েতুল্লার ছেলে।
রাত ১১টার দিকে মৃত্যুর তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরিফ হোসাইন।
হৃদয়ের বন্ধু রাকিব জানান, রাত সাড়ে ৮টার সময় ধোড়করা বাজারের পূর্ব পাশে স্থানীয় ঘোষতল গ্রামের প্রান্ত ও শাকতলার আসিফ নামে দুই কিশোর রাস্তার মাঝে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময়ে কথা-কাটাকাটি হয়। তাৎক্ষণিক সেখানে বিষয়টি শেষ হলেও কিছুক্ষণ পর ঘোষতল গ্রামের কিশোর গ্যাং লিডার রাজিবের নেতৃত্বে প্রান্ত, রিফাত ও ফানসির নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন কিশোর গ্যাং সদস্য দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাজারে অবস্থান করে। কিছুক্ষণ পর ওয়াসিমের গ্যারেজে শাকতলার সিএনজি অটোচালক হৃদয় সিএনজি রাখার জন্য প্রবেশ করলে কিশোর গ্যাং লিডার রাজিব চালক হৃদয়কে এলোপাতাড়ি বুকে ও পেটে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। তাৎক্ষণিক স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত হৃদয়ের ভাই ফারুক হোসেন বলেন, ‘আমার ভাই সিএনজি অটোচালক। লোকজনের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি কিশোর গ্যাং সদস্যরা ছুরি মেরে আমার ভাইকে হত্যা করেছে।’
চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক আকিব মাহমুদ মাহি বলেন, ‘হৃদয়কে কিছু লোক রাত সাড়ে ৯টায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসে। আমরা তাঁর বুকের ডান পাশে গভীর আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাই। ধারণা করা হচ্ছে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।’
চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ আরিফ হোসাইন জানান, ‘খবর পেয়ে আমরা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে অভিযানে নেমে পড়েছি। তবে ঠিক কী কারণে হৃদয়কে হত্যা করা হয়েছে, তা জানারও চেষ্টা করছি।’
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