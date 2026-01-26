কক্সবাজার-মহেশখালী নৌ-রুটে দুই স্পিডবোটের সংঘর্ষ, নারী নিহত

Ajker Patrika
কক্সবাজার-মহেশখালী নৌ-রুটে দুটি স্পিডবোটের সংঘর্ষে পানিতে পড়ে এক অজ্ঞাতনামা নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা পৌনে ১টার দিকে বাঁকখালী নদীর মোহনায় এ ঘটনা ঘটেছে।

কক্সবাজার-মহেশখালী নৌ-রুট স্পিডবোট চালক সমিতির সভাপতি মো. দিদারুল ইসলাম বলেন, দুপুরে মহেশখালী উপজেলার গেরকঘাটা ঘাট থেকে প্রায় একই সময়ে দুটি যাত্রীবাহী স্পিডবোট কক্সবাজারের উদ্দেশে ছাড়ে। একপর্যায়ে বাঁকখালী নদীর মোহনা-সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে একটি স্পিডবোটের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে এটির গতি থেমে যায়। এ সময় দ্রুতগতিতে আসা অপর স্পিডবোটটির সঙ্গে এটির ধাক্কা লাগে। এতে স্পিডবোট দুটি উল্টে যায়। যাত্রীরা ছিটকে পানিতে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অন্য স্পিডবোট ও ট্রলারের সহায়তায় পানি থেকে ১৯ জনকে উদ্ধার করা হয়। তাদের মধ্যে এক নারীর অবস্থা মুমূর্ষু হওয়ায় তাকে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কক্সবাজার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ছমিউদ্দিন বলেন, ওই নারীর নাম-পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মৃত নারীর বয়স আনুমানিক ৫০ বছর।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের (বিআইডব্লিউটিএ) কক্সবাজার নদী বন্দর কর্মকর্তা মো. আব্দুল ওয়াকিল বলেন, তাঁদের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

