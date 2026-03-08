Ajker Patrika
কক্সবাজার

চকরিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চা দোকানে ঢুকে পড়ল পিকআপ ভ্যান, বৃদ্ধ নিহত

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চা দোকানে ঢুকে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক থেকে ১৫০ ফুট দূরে একটি চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন রফিকুল আলম (৭০)। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান এসে চাপা দেয় তাঁকে। এতে গুরুতর আহত হন রফিকুল। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সেখান থেকে চট্টগ্রামে নেওয়ার পথে রাত পৌনে ২টায় মারা যান তিনি।

গতকাল শনিবার রাতে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার লক্ষ্যারচর ইউনিয়নের জিদ্দাবাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রফিকুল আলমের বাড়ি লক্ষ্যারচর খোন্দকারপাড়া গ্রামে। একসময় তিনি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে (বিজিবি) চাকরি করতেন।

নিহত ব্যক্তির ভাতিজা লক্ষ্যারচর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন মো. আওরঙ্গজেব বুলেট বলেন, রাত সাড়ে ১১টার দিকে লক্ষ্যারচর জিদ্দাবাজার একটি চায়ের দোকানে চা পান করছিলেন তাঁর চাচা রফিকুল আলম। এ সময় একটি পিকআপ মহাসড়ক থেকে প্রায় ১৫০ ফুট দূরে দোকানে গিয়ে চাপা দিলে রফিকুল আলম গুরুতর আহত হন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা রুহুল আমিন নামের এক ব্যক্তি সামান্য আহত হন। আহত ব্যক্তিদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রফিকুল আলমকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। সেখানে নেওয়ার পথে রাত ২টায় তিনি মারা যান।

ইউপি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনগণ পিকআপ গাড়ি ও চালককে আটকে রাখেন। রফিকুল আলমের মারা যাওয়ার খবরে চালককে ছেড়ে দেন তাঁরা। পিকআপ গাড়িটি এখনো জিদ্দাবাজার এলাকায় আছে। ঘাতক গাড়িচালক একজন অদক্ষ ও লাইসেন্সবিহীন ছিলেন।’

এ ব্যাপারে চিরিংগা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আমিন বলেন, ‘পিকআপটি স্থানীয় বাসিন্দারা আটকে রেখেছেন বলে জেনেছি। আমরা রাতে অনেক চেষ্টা করেও আমাদের জিম্মায় নিতে পারিনি গাড়িটি। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

কক্সবাজারচকরিয়ানিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
