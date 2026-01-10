টেকনাফে জেলের জালে ধরা পড়ল ১০৯ মণ ছুরি মাছ, ৮ লাখের বেশি টাকায় বিক্রি

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারে টেকনাফে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে ১০৯ মণ ছুরি মাছ। আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে সাগর থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাছ ধরেন তাঁরা। একসঙ্গে এত মাছ ধরা পড়ায় টেকনাফ মহেশখালীয়াপাড়া নৌকা ঘাটে জেলে, নৌকার মালিক ও মাছ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে।
জানা গেছে, আজ সকাল ৮টার দিকে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মহেশখালীয়াপাড়া নৌঘাট থেকে ২৫ জন মাঝিমাল্লা মৌলভী হাফেজ আহমেদের মালিকানাধীন নৌকা নিয়ে সাগরে মাছ ধরতে যান। বেলা ১টার দিকে সাগর থেকে জাল টেনে তোলার সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ছুরি মাছ উঠে আসে।
পরে পাল্লায় মাপ দিয়ে দেখা যায়, ধরা পড়া মাছের পরিমাণ প্রায় ১০৯ মণ। সাগরপাড়ে স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতি মণ ৭ হাজার ৫০০ টাকা দরে মাছগুলো বিক্রি করা হয়। এতে মাছের মোট দাম দাঁড়ায় ৮ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজ সন্ধ্যায় নৌকার মালিক মৌলভী হাফেজ আহমদ বলেন, এতগুলো ছুরি মাছ ধরা পড়ায় জেলেরা অনেক খুশি। তিনি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানান।
টানা জালের মাঝি মোহাম্মদ ইসলাম বলেন, ‘আমি ২৫ বছর ধরে মাছ শিকার করে আসছি। বেশি মাছ ধরা পড়লে কত যে খুশি লাগে, বুঝাইতে পারবো না।’
স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এখলাস বলেন, এসব মাছ চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন পাইকারি বাজারে পাঠানো হবে।
কক্সবাজারে টেকনাফে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে ১০৯ মণ ছুরি মাছ। আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে সাগর থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাছ ধরেন তাঁরা। একসঙ্গে এত মাছ ধরা পড়ায় টেকনাফ মহেশখালীয়াপাড়া নৌকা ঘাটে জেলে, নৌকার মালিক ও মাছ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে।
জানা গেছে, আজ সকাল ৮টার দিকে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মহেশখালীয়াপাড়া নৌঘাট থেকে ২৫ জন মাঝিমাল্লা মৌলভী হাফেজ আহমেদের মালিকানাধীন নৌকা নিয়ে সাগরে মাছ ধরতে যান। বেলা ১টার দিকে সাগর থেকে জাল টেনে তোলার সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ছুরি মাছ উঠে আসে।
পরে পাল্লায় মাপ দিয়ে দেখা যায়, ধরা পড়া মাছের পরিমাণ প্রায় ১০৯ মণ। সাগরপাড়ে স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতি মণ ৭ হাজার ৫০০ টাকা দরে মাছগুলো বিক্রি করা হয়। এতে মাছের মোট দাম দাঁড়ায় ৮ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজ সন্ধ্যায় নৌকার মালিক মৌলভী হাফেজ আহমদ বলেন, এতগুলো ছুরি মাছ ধরা পড়ায় জেলেরা অনেক খুশি। তিনি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানান।
টানা জালের মাঝি মোহাম্মদ ইসলাম বলেন, ‘আমি ২৫ বছর ধরে মাছ শিকার করে আসছি। বেশি মাছ ধরা পড়লে কত যে খুশি লাগে, বুঝাইতে পারবো না।’
স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এখলাস বলেন, এসব মাছ চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন পাইকারি বাজারে পাঠানো হবে।
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে ফতুল্লার শিহাচর হাজিবাড়ি মোড় এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়।১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ বনশ্রীর এল-ব্লকের প্রীতম ভিলা নামের একটি ভবন থেকে আজ শনিবার বিকেলে ফাতেমার মরদেহ উদ্ধার করা হয় বলে জানান খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে রিয়াদ খান নামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক নেতা প্যারোলে মুক্তি পেয়ে তাঁর বাবার জানাজা পড়িয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার উয়ার্শী ইউনিয়নের উয়ার্শী কবরস্থানে বাবার জানাজা পড়ান তিনি।২ ঘণ্টা আগে
দুই সহযোগীসহ রাজশাহীর চিহ্নিত চাঁদাবাজ চান সওদাগরকে (৪৫) আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁদের আটকের পর নগরের রাজপাড়া থানায় হস্তান্তর করেন।৩ ঘণ্টা আগে