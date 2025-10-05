নিখোঁজ শিশুর লাশ পুকুরে, ৬ জনকে আটক-জিজ্ঞাসাবাদ

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফে নিখোঁজের পরদিন একটি পুকুরে পাওয়া গেল চার বছরের শিশু আফসি মনির মরদেহ। স্বজন ও স্থানীয়দের ভাষ্য, মরদেহ উদ্ধারের সময় আফসির শরীরে আঘাতের চিহ্ন ও মুখে স্কচটেপের দাগ ছিল। তবে কানের দুল পাওয়া যায়নি। দুল ছিনিয়ে নেওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
হৃদয়বিদারক এ ঘটনা ঘটেছে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের হোয়াকিয়াপাড়ায়। শিশু আফসি মনি হোয়াকিয়াপাড়া এলাকার ইঞ্জিনিয়ার মামুনুর রশিদের মেয়ে। আফসি মনি হত্যার ঘটনায় সন্দেহভাজন ছয়জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে শিশুটি নিখোঁজ হয়। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর আজ বেলা ১টার দিকে পূর্ব পানখালীর দিলু মেম্বারের বাড়ির পাশের একটি পুকুরে ভাসমান অবস্থায় মরদেহ পাওয়া যায়।
এ বিষয়ে টেকনাফ মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিমেল বড়ুয়া জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের সহায়তায় সন্দেহভাজন ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।
