প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে অসুস্থ জেলা পরিষদ প্রশাসক: এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায়

কক্সবাজার জেলা পরিষদ প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এ টি এম নুরুল বশর চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ রোববার সন্ধ্যায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করানোর কথা রয়েছে।
আজ সকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর তারেক রহমানের মাতারবাড়ী সফরের কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের হাসপাতালে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে দ্রুত তাঁকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়।
চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তিনি কোমরের প্রদাহ, রক্তচাপজনিত সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন।
এদিকে অসুস্থ নুরুল বশর চৌধুরীর রোগমুক্তি কামনায় জেলাবাসীর দোয়া চেয়েছে তাঁর পরিবার ও দলীয় নেতা-কর্মীরা।
গাজীপুরের শ্রীপুরে সাড়ে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দে দমদমা ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে দুই বছর আগে। কিন্তু কার্যক্রম শুরু করার প্রশাসনিক অনুমতি না থাকায় অর্থ বরাদ্দ ও জনবল নিয়োগ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে কেন্দ্রটির বিভিন্ন আসবাব।৪ ঘণ্টা আগে
নাটোরের গুরুদাসপুরে গুমানী নদীর সেতুর মাপজোক, মাটি পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও নকশার জটিলতায় নির্মাণকাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। ফলে তিনটি ইউনিয়নের অন্তত ৪০ হাজার মানুষ খেয়ায় রশি টেনে নদী পারাপার হচ্ছে। এতে করে তারা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।৪ ঘণ্টা আগে
রোববার বাংলাদেশ সময় আনুমানিক বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সৌদি আরবের রিয়াদের খোরদাম শহরের ওই কারখানায় আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। নিহতেরা জীবিকার তাগিদে সৌদি আরবে ওই সোফা তৈরির কারখানায় কর্মরত ছিলেন।৬ ঘণ্টা আগে
নিহত স্বপ্না খাতুনের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর থানার তিলাটিয়া এলাকায়। তাঁর পিতার নাম আলকাছ শিপরা। তাঁর স্বামী রুবেল মিয়ার বাড়ি ময়মনসিংহ সদর থানার সানকিপাড়া এলাকায়। নিহত স্বপ্না মানুষের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করতেন। তার স্বামী রুবেল বেকার ছিলেন।৬ ঘণ্টা আগে