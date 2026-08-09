Ajker Patrika
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কক্সবাজার

প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে অসুস্থ জেলা পরিষদ প্রশাসক: এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায়

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে অসুস্থ জেলা পরিষদ প্রশাসক: এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায়
এ টি এম নুরুল বশর চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার জেলা পরিষদ প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এ টি এম নুরুল বশর চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ রোববার সন্ধ্যায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করানোর কথা রয়েছে।

আজ সকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর তারেক রহমানের মাতারবাড়ী সফরের কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের হাসপাতালে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে দ্রুত তাঁকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তিনি কোমরের প্রদাহ, রক্তচাপজনিত সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন।

এদিকে অসুস্থ নুরুল বশর চৌধুরীর রোগমুক্তি কামনায় জেলাবাসীর দোয়া চেয়েছে তাঁর পরিবার ও দলীয় নেতা-কর্মীরা।

বিষয়:

কক্সবাজারবিএনপিহাসপাতালকুতুবদিয়াচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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