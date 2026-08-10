Ajker Patrika
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জুরাইনে ৫ ককটেলসহ যুবক গ্রেপ্তার, ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা জোরদার

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
জুরাইনে ৫ ককটেলসহ যুবক গ্রেপ্তার, ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা জোরদার
র‍্যাবের হাতে আটক নাইম। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর জুরাইন সেতু মার্কেটের নিচ থেকে পাঁচটি ককটেলসহ নাইম নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ‎প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, আজ রোববার দিবাগত রাত দশটার দিকে এনএসআই ও র‍্যাব-১০-এর যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

‎এদিকে উদ্ধার হওয়া ককটেলগুলো পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারি বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ দলের (ডিসপোজাল টিম) আসার অপেক্ষা চলছে বলে জানা গেছে।

উদ্ধারকৃত ককটেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
উদ্ধারকৃত ককটেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। উদ্ধারকৃত ককটেলগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ‎তবে গ্রেপ্তার ও উদ্ধার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আনুষ্ঠানিক বক্তব্যের পর আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিষয়:

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