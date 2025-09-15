Ajker Patrika
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
ছবি: সংগৃহীত
জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব মো. আ. মান্নানকে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

২৭তম বিসিএস ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা মান্নানকে ডিসি নিয়োগ দিয়ে আজ সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

অন্যদিকে কক্সবাজারের ডিসি মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিনকে ডিসির পদ থেকে প্রত্যাহার করে জাতীয় বেতন কমিশনে যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে অর্থ বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।

ডিসি পদে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। ২৪তম বিসিএস ব্যাচের কর্মকর্তা সালাহ্উদ্দিন যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় তাঁকে ডিসির দায়িত্ব থেকে তুলে আনল সরকার।

বিষয়:

কক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
