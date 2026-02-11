উখিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযান: দেশি-বিদেশি অস্ত্রসহ আটক ২

কক্সবাজারের উখিয়ায় যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে দুই ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ ও মাদক কারবারিকে আটক করেছে। এ সময় তাঁদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু দেশি-বিদেশি অস্ত্র, গুলি ও ওয়াকিটকি। আজ বুধবার সকালে সেনাবাহিনীর রামু ১০ পদাতিক ডিভিশনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী এলাকার মোহাম্মদ আমিন ওরফে জুলু এবং তাঁর সহযোগী জানে আলম।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত রাখতে চলমান তৎপরতার অংশ হিসেবে বুধবার ভোরে বালুখালী এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি আস্তানা ঘিরে ফেললে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়। অন্যরা পালিয়ে যান।
পরে আটক ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি একে-২২ রাইফেল, তিনটি দেশি বন্দুক, তিনটি ম্যাগাজিন, ৯৫টি গুলি ও দুটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়, মোহাম্মদ আমিনের বিরুদ্ধে মাদক, অস্ত্র পাচার, ছিনতাই, অপহরণ ও চাঁদাবাজির একাধিক মামলা রয়েছে।
আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে উখিয়া থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।
কক্সবাজারের টেকনাফে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের একটি অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ভোরে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নাজিরপাড়া ফুটবল মাঠ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বদরুল আমীনের খামার থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে পেট্রলবোমা ও ককটেল উদ্ধার করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) সদস্যরা। মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরের চন্দ্রিমা থানার ছোটবনগ্রাম এলাকায় র্যাব-৫-এর রাজশাহীর সিপিএসসির একটি দল এই অভিযান চালায়।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারার বৈরাগ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বৈরাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা চুরি হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে দুর্বৃত্তরা কেন্দ্রটির নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্থাপিত ক্যামেরাগুলো নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ ঘটনাস্থল...১ ঘণ্টা আগে