রাজশাহীতে পেট্রলবোমা ও ককটেল উদ্ধার

রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে পেট্রলবোমা ও ককটেল উদ্ধার করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নেন (র্যাব) সদস্যরা। মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরের চন্দ্রিমা থানার ছোটবনগ্রাম এলাকায় র্যাব-৫-এর রাজশাহীর সিপিএসসির একটি দল এই অভিযান চালায়। বুধবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব এই তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, অভিযানে ১২টি পেট্রলবোমা ও ১৫টি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর উদ্ধার করা বোমা ও ককটেল সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা নিতে উদ্ধার করা আলামত চন্দ্রিমা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
কক্সবাজারের টেকনাফে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের একটি অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ভোরে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নাজিরপাড়া ফুটবল মাঠ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বদরুল আমীনের খামার থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারার বৈরাগ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বৈরাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা চুরি হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে দুর্বৃত্তরা কেন্দ্রটির নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্থাপিত ক্যামেরাগুলো নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ ঘটনাস্থল...১ ঘণ্টা আগে
আগামীকাল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ উপলক্ষে সাধারণ ছুটি শুরুর পর আজ বুধবার ফাঁকা হয়ে গেছে রাজধানী ঢাকা। ভোট দিতে অনেকেই ধরেছেন গ্রামের পথ। এ কারণে ব্যস্ত এই মহানগরীর চিরচেনা যানজটের চিত্র বদলে গেছে।১ ঘণ্টা আগে