Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

লক্ষ্মীপুর জজকোর্টের লিফটে ১০ জন আটকা, ২০ মিনিট পর উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
রোববার দুপুরে ১০ জন বিচারপ্রার্থী লিফটে আটকা পড়লে ২০ মিনিট পর তাঁদের উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রোববার দুপুরে ১০ জন বিচারপ্রার্থী লিফটে আটকা পড়লে ২০ মিনিট পর তাঁদের উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ভবনের লিফটে আটকা পড়েছেন ১০ জন বিচারপ্রার্থী। রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হলেও তাদের আসার আগেই আইনজীবী ও লিফটম্যানের সহযোগিতায় ২০ মিনিট পর আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন জজকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মহসিন কবির মুরাদ। তিনি জানান, আদালত চলাকালে নিচতলা থেকে ৬তলার দিকে যাচ্ছিলেন কয়েকজন বিচারপ্রার্থী। লিফট ৪তলায় পৌঁছালে হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে যায় এবং ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা আটকে পড়েন।

আটকে পড়ার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হয়। তবে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আইনজীবী ও লিফটম্যানের সহায়তায় আটকে পড়াদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

ঘটনার পর আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমানের লিফট ব্যবহার করায় একাধিকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. আহমদ ফেরদাউস মানিক বলেন, ‘কোর্ট ভবনে নিম্নমানের যন্ত্রপাতি দিয়ে লিফট স্থাপন করা হয়েছে। শুরু থেকেই লিফটে ত্রুটি দেখা দেয়। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন ফ্লোরে গিয়ে লিফট আটকে যায়, এতে বিচারপ্রার্থী ও আইনজীবীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। বারবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।’

তিনি আরও জানান, ভবনে কোনো স্থায়ী লিফটম্যান নেই, যা নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ইউসুফ হোসেন, হাবিবুর রহমান ও আবদুল মতিন জানান, কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, প্রতিদিন শত শত বিচারপ্রার্থী এখানে আসেন। কিন্তু লিফটের অবস্থা খুবই নাজুক। কখনো বিদ্যুৎ থাকে না, আর থাকলেও লিফট কাজ করে না। ৬তলা পর্যন্ত উঠতে সাধারণ মানুষকে খুব কষ্ট করতে হয়, বিশেষ করে বয়স্করা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েন।

লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রণজিৎ কুমার দাস বলেন, ‘চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ভবনের ৪তলার লিফটে ১০ জন আটকা পড়েন। আমাদের খবর দেওয়া হলেও আমরা পৌঁছার আগেই স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করা হয়। তারা প্রায় ২০ মিনিট লিফটে আটকা ছিলেন।’

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরচট্টগ্রাম বিভাগলক্ষ্মীপুর সদরম্যাজিস্ট্রেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এয়ারপোর্ট থেকে নুরকে দেখতে হাসপাতালে এনসিপি নেতারা

এয়ারপোর্ট থেকে নুরকে দেখতে হাসপাতালে এনসিপি নেতারা

ছাত্রীকে এক থাপ্পড়ে রণক্ষেত্র চবি এলাকা

ছাত্রীকে এক থাপ্পড়ে রণক্ষেত্র চবি এলাকা

গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে মার্কিন নাগরিকের লাশ

গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে মার্কিন নাগরিকের লাশ

স্ত্রী নিখোঁজ, সাংবাদিকের লাশ মিলল রূপসা সেতুর নিচে

স্ত্রী নিখোঁজ, সাংবাদিকের লাশ মিলল রূপসা সেতুর নিচে

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

সম্পর্কিত

বাকৃবিতে হল ছাড়ার নির্দেশনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বাকৃবিতে হল ছাড়ার নির্দেশনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

গ্রিন স্টার্টআপ সিড গ্রান্টে সেরা দশে খুবির ‘বাজ শিল্ড’

গ্রিন স্টার্টআপ সিড গ্রান্টে সেরা দশে খুবির ‘বাজ শিল্ড’

বাকৃবিতে অনির্দিষ্টকালের ছুটি, সকাল থেকে হল ছাড়ছেন শিক্ষার্থীরা

বাকৃবিতে অনির্দিষ্টকালের ছুটি, সকাল থেকে হল ছাড়ছেন শিক্ষার্থীরা

লক্ষ্মীপুর জজকোর্টের লিফটে ১০ জন আটকা, ২০ মিনিট পর উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর জজকোর্টের লিফটে ১০ জন আটকা, ২০ মিনিট পর উদ্ধার