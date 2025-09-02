চাকসু নির্বাচন: ছেলেদের হলে মেয়ে ভোটার, আছেন শিক্ষকও

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ছাত্র সংসদে শিক্ষকদের ভোটার হওয়ার সুযোগ না থাকলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকায় নাম এসেছে সহকারী প্রক্টরসহ কয়েকজন শিক্ষকের।
শুধু তা-ই নয়, ছেলেদের একটি আবাসিক হলের তালিকায় পাঁচ ছাত্রীর নাম যুক্ত হয়েছে। যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।
গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) চবির কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের ২৫ হাজার ৮৬৬ জন ভোটারের খসড়া তালিকাটি প্রকাশ করে প্রশাসন। তবে তালিকায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আলাদা করে উল্লেখ নেই।
খসড়া তালিকা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ভোটার অর্থনীতি বিভাগে। এতে মোট শিক্ষার্থী ৮৯৪ জন। আর সবচেয়ে কম জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে। এতে ভোটার রয়েছেন ৩৩ জন।
তালিকায় রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নুরুল হামিদ ও একই বিভাগের আরেক শিক্ষক রন্টু দাশের নাম। অথচ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিক্ষকদের ভোটার হওয়ার সুযোগ নেই।
এ ছাড়া ছেলেদের একটি আবাসিক হলের ভোটার তালিকায় পরিসংখ্যান বিভাগের পাঁচ ছাত্রীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করার পর এমন অসংগতি সামনে আসে। তবে নির্বাচন কমিশন থেকে আগেই জানানো হয়, কোনো ধরনের অসংগতি থাকলে সেগুলো সংশোধন করা হবে। কেননা এটি খসড়া ভোটার তালিকা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আসলে বুঝতে হবে, এটা খসড়া তালিকা। ভুল থাকবেই। আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করছি। ভুলগুলো বাদ দেওয়া হবে। নাম নিয়ে আপত্তি থাকলে শিক্ষার্থীকে নিজ বিভাগে আবেদন করতে হবে। এই আবেদনের কপি নির্বাচন কমিশনে দেখালে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে।’
উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বচনের তফসিল অনুযায়ী ১১ সেপ্টেম্বর ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১২ অক্টোবর।
