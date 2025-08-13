Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

থানচিতে গণশৌচাগার থাকা সত্ত্বেও পর্যটকদের দুর্ভোগ

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে গণশৌচাগার। ছবি: আজকের পত্রিকা
অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে গণশৌচাগার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি থানচি উপজেলায় চারটি গণশৌচাগার থাকলেও প্রায় এক বছর ধরে সেগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এর ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এবং স্থানীয় জনসাধারণ, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

থানচি, যা পর্যটননগরী হিসেবে বিখ্যাত, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন নাফাখুম, রাজাপাথর, আমিয়াখুম, বেলাখুম এবং রেমাক্রীখুম দেখতে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। কিন্তু শৌচাগারের অভাবে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে তাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে।

সরেজমিনে জানা যায়, থানচিতে মোট চারটি গণশৌচাগার রয়েছে। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে নির্মিত দুটি শৌচাগার ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন। একটি শৌচাগার বন্যার পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে, আরেকটি তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে।

অভিযোগ আছে, বাস স্টেশনের শৌচাগারটি জান্নাত রেস্টুরেন্টের মালিক রানা এবং পর্যটক গাইড অফিসের পাশে দুটি শৌচাগারের মধ্যে একটি পেটুক ও পর্দ্দ ঝিরি রেস্টুরেন্টের মালিকেরা অবৈধভাবে ব্যবহার করছেন। আরেকটি শৌচাগার স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতা দিলু রহমান লিজ নিয়ে রেখেছেন।

অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে গণশৌচাগার। ছবি: আজকের পত্রিকা
অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে গণশৌচাগার। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী ঢাকা থেকে আসা পর্যটক মো. আব্দুর রহমান বলেন, ‘আমরা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে প্রশান্তির জন্য আসি, কিন্তু শৌচাগারগুলো তালা ঝোলানো থাকায় চরম লজ্জায় পড়তে হয়।’ তার স্ত্রী শাজেদা একই অভিযোগ করে বলেন, ‘পুরুষেরা কোনোভাবে কাজ সারতে পারলেও আমাদের মতো নারীদের জন্য এটি খুবই কষ্টকর।’ তিনি দ্রুত শৌচাগারগুলো চালুর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানান।

থানচি পর্যটক পথ প্রদর্শক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদ জানান, তারা শৌচাগারগুলো চালুর জন্য দিল মোহাম্মদ দিলুকে একাধিকবার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তিনি বর্তমানে অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে এলজিইডির লামা উপজেলা প্রকৌশলী (থানচির অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) মো. আবু হানিফ বলেন, তিনি সম্প্রতি দায়িত্ব পেয়েছেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তিনি দ্রুত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিষয়:

বান্দরবানচট্টগ্রাম বিভাগবান্দরবান সদরথানচিদুর্ভোগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপরে তিস্তার পানি, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপরে তিস্তার পানি, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

থানচিতে গণশৌচাগার থাকা সত্ত্বেও পর্যটকদের দুর্ভোগ

থানচিতে গণশৌচাগার থাকা সত্ত্বেও পর্যটকদের দুর্ভোগ

সমিতির নামে অর্ধকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, গ্রাহকদের বিরুদ্ধে উল্টো মামলা

সমিতির নামে অর্ধকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, গ্রাহকদের বিরুদ্ধে উল্টো মামলা

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ