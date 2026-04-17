Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে পাহাড় কাটার দায়ে কারখানার নিরাপত্তা কর্মকর্তার কারাদণ্ড

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সীতাকুণ্ডে পাহাড় কেটে ফেলছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সীতাকুণ্ডে পাহাড় কাটার দায়ে একেএইচ লজিস্টিক ওয়ার্ল্ড নামে একটি কারখানার নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে (সিকিউরিটি ইনচার্জ) ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেই সঙ্গে পাহাড় কাটার দায়ে দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের পাহাড়সংলগ্ন এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে প্রসিকিউটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক চন্দন বিশ্বাস, গবেষণাগার সহকারী মো. রেজাউল করিমসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, অবৈধভাবে পাহাড় কেটে স্থাপনা নির্মাণের খবর পেয়ে একেএইচ লজিস্টিক ওয়ার্ল্ড নামের ওই কারখানায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে কারখানার দায়িত্বরত নিরাপত্তা কর্মকর্তা ফরিদ আহমেদকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘন করার দায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

