গাছ কেটে সিআরবিতে হাসপাতাল বা স্থাপনা আমরা করতে দেব না: মেয়র শাহাদাত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নগরের জামালখান লিচুবাগান এলাকায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন মেয়র শাহাদাত। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ‘আমি গতকালকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। উনাকে আমি বলেছি যে গাছ কেটে সিআরবিতে কখনো কোনো হাসপাতাল বা স্থাপনা আমরা করতে দেব না। আর এটা চট্টগ্রামবাসীও কখনো মেনে নেবে না।’

আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) সকালে নগরের জামালখান লিচুবাগান এলাকায় ‘নগরীর খাল-নালা পরিষ্কারের বিশেষ কার্যক্রম’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন মেয়র।

জানা গেছে, আজ বিকেলে চট্টগ্রামের পূর্বনির্ধারিত সফরসূচি অনুযায়ী সড়ক, রেল, সেতু ও নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের সিআরবিতে প্রস্তাবিত বেসরকারি হাসপাতাল নির্মাণের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের কথা রয়েছে।

সিআরবিতে ফের হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগের খবর শুনে গত দুদিন ধরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। রোববার সকাল থেকে ‘সিআরবি রক্ষা মঞ্চ’ সিআরবি এলাকায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে।

এর মধ্যে মেয়র শাহাদাত হোসেনও সিআরবিতে হাসপাতাল নির্মাণ নিয়ে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেন।

মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘উনিও (রেলপথমন্ত্রী) এ ব্যাপারে একমত। উনি বলেছেন, পুরোনো যে হাসপাতালটা আছে সেটা উনি দেখবেন। ওই হাসপাতালটার অবকাঠামো, দরকার হলে ওটা ভেঙে হলেও কীভাবে একটা সুন্দর হাসপাতাল করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবেন। এটাও আমাদের সময়ের দাবি, যেহেতু ওই হাসপাতালটায় রোগী আসে না।’

এর আগে শনিবার সিআরবিতে হাসপাতাল নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণার দাবিতে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নাগরিকেরা বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) প্রণীত ডিটেইল এরিয়া প্ল্যানে (ড্যাপ) সিআরবি কালচারাল হেরিটেজ হিসেবে চিহ্নিত হয়। ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ড্যাপের নির্দেশনা অনুযায়ী, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সিআরবির কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে না এবং এখানে কোনো বহুতল ভবন নির্মাণ করা যাবে না। শুধু পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পাখির অভয়ারণ্য, জাদুঘর, প্রজাপ্রতি উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সরকার সিআরবিতে হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিলে এর প্রতিবাদে চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ, ‘সিআরবি রক্ষা মঞ্চ’সহ বেশ কিছু সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন টানা ১৫ মাস আন্দোলন চালিয়ে যায়। একপর্যায়ে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতা সিআরবিতে হাসপাতাল না করার পক্ষে অবস্থান নিলে সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ থাকে।

