কক্সবাজারে এতিমখানার শিশুকে অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি

কক্সবাজার প্রতিনিধি
মোহাম্মদ তকী তাযওয়া। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ তকী তাযওয়া। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার শহরের বার্মিজ মার্কেট এলাকা থেকে মোহাম্মদ তকী তাযওয়ার নামে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রকে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে শাহ জব্বারিয়া এতিমখানার পাশে রাস্তার মোড় থেকে শিশুটিকে অপহরণ করা হয়।

শিশুটির পরিবার বলছে, বিকেলে বার্মিজ মার্কেটে নাশতার জন্য বের হলে তকী তাযওয়ারকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়।

অপহৃত শিশু মোহাম্মদ তকী তাযওয়ার (১২) চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের ফতেহ আলী সিকদার পাড়ার মোহাম্মদ নোমানে ছেলে। সে শাহ জব্বারিয়া এতিমখানার পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র।

এ ঘটনায় তকীর চাচা মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে গতকাল রোববার কক্সবাজার সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম জানান, অপহরণকারী চক্রের সদস্যরা রোববার সন্ধ্যার দিকে তকীর ভাইয়ের মোবাইল ফোনে কল করে এক লাখ মুক্তিপণ দাবি করেছে। এ সময় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ফোনে এই টাকা না পেলে তকীকে হত্যা বা পাচার করে দেবে বলে হুমকি দেয়। এ অবস্থায় তকীর জীবন নিয়ে তাঁরা শঙ্কিত।

শিশুটির বড় ভাই জানান, তকীকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে গতকাল রোববার দুপুরে একটি বিকাশ নম্বরে মুক্তিপণ নেয়। এরপর ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের রামুর গর্জনি এলাকায় যেতে বলে। পরে সেখানে গেলে অপহরণকারীরা শিশুটিকে ফেরত না দিয়ে আরও টাকা দাবি করে।

জানতে চাইলে কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান আজকের পত্রিকাকে জানান, শিশুটির পরিবারের দেওয়া অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে পুলিশের টিম শিশুটিকে উদ্ধারে মাঠে কাজ করছে।

কক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমার্কেটঅপহরণ
মান্দায় ৬০ বস্তা সার জব্দ

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
জব্দ করা সার। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ করা সার। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপনে মজুত চেষ্টার অভিযোগে নওগাঁর মান্দা উপজেলার দেলুয়াবাড়ি এলাকা থেকে ৬০ বস্তা রাসায়নিক সার জব্দ করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার ভারশোঁ ইউনিয়ন পরিষদ মোড় থেকে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সারগুলো জব্দ করে স্থানীয় প্রশাসন।

ভটভটির চালক শাহিন আলম বলেন, ‘সারগুলো হোসনপুর এলাকার কৃষক ওবাইদুল হক দেলুয়াবাড়ি বাজারের বিসিআইসি ডিলার আশরাফ ট্রেডার্স ও খুচরা ব্যবসায়ী রবিনের কাছ থেকে কিনেছেন। সেগুলো তালন্দ এলাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনটি ভটভটি ভাড়া করেন কৃষক ওবাইদুল হক। পথে ভারশোঁ এলাকায় সেগুলো আটক করে সেনাবাহিনী ও প্রশাসন।’

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন বলেন, ‘সারগুলো রাজশাহীর তানোর এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এমন সংবাদে সেনাবাহিনী ও এসিল্যান্ডের সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরে জব্দ করা ৪০ বস্তা এমওপি ও ২০ বস্তা টিএসপি সার কুসুম্বা ইউনিয়ন পরিষদের জিম্মায় রাখা হয়েছে। তদন্ত করে পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিল নওরোজ বৈশাখ বলেন, জব্দ করা সারগুলো কৃষি কর্মকর্তার হেফাজতে দেওয়া হয়েছে। পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নওগাঁমান্দারাসায়নিকজব্দরাজশাহী বিভাগনওগাঁ সদর
নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে আলোচনায় বিএনপি নেতা আযম খান

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ০৮
সখীপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
সখীপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুক্তিযুদ্ধে নিজের অবস্থানের কথা জানিয়ে টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেছেন, ‘আমি নিজে যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা, সারা জীবন আমি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান করব।’ গতকাল রোববার রাতে সখীপুর সরকারি কলেজ মোড় এলাকায় এক নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তাঁর বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। ফেসবুকে কয়েকটি আইডি থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) দিয়ে তৈরি করা ভিডিও শেয়ার করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সখীপুর উপজেলার একাধিক ব্যক্তি জানান, আহমেদ আযম খান দীর্ঘদিন ধরে সখীপুর-বাসাইলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তিনি যে মুক্তিযোদ্ধা, এর আগে তাঁরা কখনো শোনেননি। এ সময় তাঁরা যোগ করেন, হয়তো তাঁদের জানার মধ্যে ভুল থাকতে পারে।

তবে আজ সোমবার সখীপুর উপজেলার একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেন, ‘একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমি সক্রিয় আঞ্চলিক (বাসাইল অঞ্চলের) সংগঠকদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই তখনকার আমাদের যিনি ছাত্রনেতা ছিলেন, খন্দকার আব্দুল বাতেনের সঙ্গে।

‘আমরা যাঁরা খন্দকার আব্দুল বাতেনের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিলাম, তাঁদের কেউই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভাতাপ্রাপ্ত নই এবং তালিকাভুক্তও নই। কারণ উনি (আব্দুল বাতেন) কোনো স্বীকৃত সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন না। আমরা তখন তুখোড় ছাত্ররাজনীতি করেছি, এই দেশ স্বাধীনের জন্য ভূমিকা পালন করেছি। কোনো ভাতার জন্য চিন্তা করে এসব করিনি।’

আযম খান আরও বলেন, ‘এর আগে আওয়ামী লীগের সময়েও আমি টক শোতে অনেকবার নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলাতে ডিজিএফআইয়ের কথা শুনেছি—তাঁরা বাসাইলে ও সখীপুরে তদন্ত করতে এসেছে যে—আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি কি-না। কিন্তু আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধের একজন আঞ্চলিক সংগঠকও ছিলাম।’

অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেন, ‘যাঁরা এই প্রজন্মের, তাঁরা অনেকেই হয়তো চেনেন না। আজকে এই কথা বলতে হচ্ছে আমার মুখ থেকে, এটা অনেক কষ্টের, কারণ, মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কোনো দিন ভাতা নিইনি। পত্রপত্রিকায় দেখি লাখ-লাখ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ভাতা নিচ্ছে।

‘আর আমি জেনুইন (প্রকৃত) মুক্তিযোদ্ধা হয়েও অনেক টক শোতে বলেছি—আমি ভাতাপ্রাপ্ত নই, কারণ, আমি তালিকাভুক্ত নই। আমরা যাঁরা বাতেন ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা, তাঁরা কেউই ভাতাপ্রাপ্ত নই।’

কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপির এ ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় টাঙ্গাইলের পশ্চিম এলাকা, বাতেন ভাইয়ের যেহেতু সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না, আমরা বিচ্ছিন্নভাবেই কিছু যুদ্ধ করেছি।

‘কারণ, আমরা মূলত রাজনৈতিক কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং নিতে আমরা ভারতে যাইনি, আমাদের ওই রকম প্রশিক্ষণ ছিল না, আমাদের যিনি নেতা, বাতেন ভাই, উনারও ছিল না, আমরা মূলত বিচ্ছিন্ন কিছু যুদ্ধ করেছি। শেষ দিকে অবশ্যই, শেষ তিন মাসে বাসাইলে সামাদ গামা নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, ভূঞাপুরে তাঁর বাড়ি ছিল, তাঁর সঙ্গেও কিছুদিন যুদ্ধ করেছি।’

আযম খান আরও বলেন, ‘এগুলো সবই করেছি দেশপ্রেম থেকে। মুক্তিযুদ্ধের পরে কোথাও আমি কারও সঙ্গে মুক্তিবার্তায় আমার নামটা থাকুক, আমি ভাতা পাই—এমন কথা বলি নাই, এই চিন্তায় মুক্তিযুদ্ধ করি নাই।’

এর আগে গত বুধবার বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আযম খানের বিরুদ্ধে মোবাইল ফোনে টাঙ্গাইল জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক খালেক মণ্ডলকে হুমকি ও আপত্তিকর ভাষায় কথা বলার অভিযোগ ওঠে।

৩ মিনিট ৩৫ সেকেন্ডের একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল রোববার ভূঞাপুরসহ টাঙ্গাইল সদর ও সখীপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

ওই অডিওতে আহমেদ আযম খানকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি আমার নির্বাচনী এলাকায় কমিটি করবেন আর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না? আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার সিএস আরএস কী। আপনি আমার নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত করবেন, এটা করতে দেওয়া হবে না। খামোশ। আপনার পিঠের চামড়া থাকবে না। কীভাবে আপনি বাসাইল আসেন দেখব। ফাজিলের বাচ্চা।’

তবে ছড়িয়ে পড়া অডিওটি এডিট বলে দাবি করেছেন বিএনপি নেতা আযম খান। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘অডিওটি এআই দিয়ে এডিট করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি মহল আমার নির্বাচনী প্রচারণাকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছে।’

সখীপুরবিএনপিমুক্তিযোদ্ধাআলোচনাজেলার খবর
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন যুবদল নেতা

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নেন যুবদল নেতা মো. তাজুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নেন যুবদল নেতা মো. তাজুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন মো. তাজুল ইসলাম নামে এক যুবদল নেতা। আজ সোমবার বিকেলে তাঁর নিজ বাড়িতে বাবার জানাজায় অংশগ্রহণ করেন তিনি।

তাজুল ইসলাম সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের দত্তপাড়া এলাকার মোমিন পাটোয়ারীর ছেলে ও খানখানাপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক।

রাজবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহামুদুর রহমান জানান, তাজুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় কারাগারে ছিলেন। রোববার রাতে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুলতানা আক্তারের অনুমতিক্রমে পুলিশের সতর্ক পাহারায় তাঁকে তাঁর বাবার জানাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানাজা শেষে তাঁকে আবার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

৯ নভেম্বর রাজবাড়ী সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড় ও খানখানাপুর দত্তপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাজুল ইসলাম ও আকাশ মোল্লা নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১টি দেশীয় পিস্তল, ৬টি ওয়ান শুটারগানের গুলি, ২টি পিস্তলের গুলি ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

রাজবাড়ীযুবদলজানাজানেতার বচন
পরীক্ষা দিয়ে রান্নার প্রশিক্ষণে ৫০ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে রান্নার প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পরীক্ষায় বসেছেন আগ্রহীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীতে রান্নার প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পরীক্ষায় বসেছেন আগ্রহীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে ‘ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন’ ও ‘বেকারি অ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন’ বিষয়ে ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে চার মাসব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু হতে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা এসব খাবার প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন। তবে এই কোর্সে অংশ নিতে আগ্রহীদের পড়তে হয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতায়। এমসিকিউ পদ্ধতিতে দিতে হয়েছে পরীক্ষাও। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৫০ জনকে বাছাই করা হয়।

রাজশাহীতে রান্নার প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পরীক্ষায় বসেছেন আগ্রহীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীতে রান্নার প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পরীক্ষায় বসেছেন আগ্রহীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পেটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (এসআইসিআইপি) প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালা শুরু হতে যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে এর সমন্বয় করছে নগরের গণকপাড়ায় অবস্থিত প্রতীতি টেকনিক্যাল ট্রেনিং একাডেমী। আজ সোমবার সকালে সেখানেই আগ্রহী শতাধিক তরুণ-তরুণীর লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়।

উত্তীর্ণ ৫০ জনকে নিয়ে ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এই কুকিং কোর্স। চলবে মার্চ পর্যন্ত। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা দুই মাস রান্নার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেবেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের পরের দুই মাস তাঁরা বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় কাজ করার সুযোগ পাবেন।

প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে নগরের বিনোদপুর থেকে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন গৃহিণী সুমাইয়া আরেফিন। তিনি বলেন, ‘আমি উদ্যোক্তা হতে চাই। তাই প্রশিক্ষণ নেওয়ার চেষ্টা করছি।’

হাদীর মোড় থেকে এসেছিলেন বেনজির আহমেদ। রান্নার প্রতি আগ্রহের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘রান্না শিখে আমি দেশের বাইরে যেতে চাই। এ জন্যই প্রশিক্ষণ নিতে চাই।’

এসআইসিআইপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী ও ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশনের প্রধান প্রশিক্ষক ইশরাত জাহান রুবা বলেন, ‘পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। দক্ষ জনবল তৈরি করে অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমাদের কার্যক্রম চলছে। আমাদের একাডেমির জব প্লেসমেন্ট সেন্টার আছে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শেষে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে।’

শিক্ষার্থীরাজশাহী বিভাগরাজশাহীমাসিকপ্রশিক্ষণ
