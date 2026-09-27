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চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে হেফাজত আমিরের সঙ্গে ৭ ইসলামি দলের বৈঠক, হয়নি ঐকমত্য

ফটিকছড়ি প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ২১
ফটিকছড়িতে হেফাজত আমিরের সঙ্গে ৭ ইসলামি দলের বৈঠক, হয়নি ঐকমত্য
সাত ইসলামি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হেফাজতের আমিরের বৈঠক অনুষ্ঠিত। ছবি: আজকের পত্রিকা

কওমি ঘরানার সাত ইসলামি রাজনৈতিক দলের ঐক্যের খসড়া রূপরেখা চূড়ান্ত করতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর নেতৃত্বে ফটিকছড়িতে বৈঠক হয়েছে। সব বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় সাত দল থেকে তিনজন করে সদস্য নিয়ে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ২২ অক্টোবর ঢাকায় কমিটির বৈঠক হবে।

আজ রোববার ফটিকছড়ির আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠক হয়। বৈঠকে সাত দলের ৩৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

বৈঠকে সাত দলের সম্ভাব্য ঐক্যকাঠামো, সমন্বিত কর্মপদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কার্যক্রমের খসড়া রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়। দলগুলোর মধ্যে সব বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় পরবর্তী আলোচনা ও সমন্বয়ের জন্য লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়।

হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির মুফতি জসীমউদ্দিন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের আলেমসমাজ ও সর্বস্তরের মুসলিম উম্মাহর আকাঙ্ক্ষা—ইসলামপন্থী দলগুলো একটি প্ল্যাটফর্মে থেকে একসঙ্গে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ফর্মুলা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুফতি জসীমউদ্দিন বলেন, প্রতিটি দলের দেওয়া প্রস্তাব হেফাজতে ইসলামের আমির পর্যালোচনা করছেন। আজকের বৈঠকে প্রস্তাবগুলো আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। আমিরের পরামর্শে তৈরি খসড়া রূপরেখা সাত দলের প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমানের নেতৃত্বে সাতটি দল থেকে তিনজন করে সদস্য নিয়ে লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানান মুফতি জসীমউদ্দিন। আগামী ২২ অক্টোবর ঢাকায় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঠকে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী, মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমান, সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা খলিল আহমদ কাসেমী, নায়েবে আমির মুফতি জসীমউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি বশির উল্লাহ ও নায়েবে আমির মাওলানা সালাউদ্দিন নানুপুরী উপস্থিত ছিলেন।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দিন আহমেদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইজহার, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজীসহ সংশ্লিষ্ট দলগুলোর শীর্ষ নেতারা বৈঠকে অংশ নেন।

ঐক্যপ্রক্রিয়ায় যুক্ত সাত দল হলো ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী ঐক্যজোট ও বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি।

কওমি ঘরানার ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যপ্রক্রিয়া শুরু হয় গত ১৬ জুলাই। সেদিন ফটিকছড়ির জামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দলগুলোর শীর্ষ নেতারা ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধভাবে পথচলার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হন।

প্রতিটি দলকে নিজস্ব প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য ৩ আগস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য হেফাজতে ইসলামের উদ্যোগে সাত সদস্যের একটি উপকমিটি গঠন করা হয়।

হেফাজতে ইসলাম সূত্র জানায়, গত ১৬ জুলাইয়ের পর গঠিত উপকমিটি অন্তত তিনবার বৈঠক করেছে। দুবার ঢাকায় ও একবার চট্টগ্রামে এসব বৈঠক হয়। সবশেষ ১ সেপ্টেম্বর হাটহাজারী মাদ্রাসায় উপকমিটির বৈঠকে দলগুলোর পৃথক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে একটি সমন্বিত খসড়া রূপরেখা তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বিষয়:

ফটিকছড়িহেফাজতে ইসলামচট্টগ্রাম বিভাগ
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