Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন আ.লীগ নেতার ভাতিজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও ফটিকছড়ি প্রতিনিধি
আটক রাশেদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
আটক রাশেদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে স্কুলে ঢুকে এক শিক্ষককে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে এক আওয়ামী লীগ নেতার ভাতিজার বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউপির হাইদ চকিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বাধা দিতে গেলে তাঁকেও আঘাত করেন ওই ব্যক্তি।

অভিযুক্ত হামলাকারীর নাম রাশেদ চৌধুরী (৫০)। তিনি চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিন চৌধুরীর ভাতিজা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রাশেদ চৌধুরী হঠাৎ স্কুলে ঢুকে অফিস কক্ষে বসা সিনিয়র শিক্ষক রতন কান্তি চৌধুরীকে ইট দিয়ে আঘাত করেন। এতে তিনি আহত হন। এ সময় প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বাধা দিতে গেলে তাঁকেও উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকেন তিনি। পরে অন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এগিয়ে এসে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।

এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী ও ফটিকছড়ি থানা-পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বলেন, ‘অফিস কক্ষে প্রবেশ করে রতন স্যারকে আঘাত করে রাশেদ চৌধুরী। আমি বাধা দিলে আমাকেও পেটাতে থাকে। পরে শিক্ষার্থীরা এসে আমাদের উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আমি হতভম্ব।’

‎ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ইউএনও মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই শিক্ষককে উদ্ধার করি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

ফটিকছড়িচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

এনসিপির পদযাত্রাকে ঘিরে সহিংসতা: গোপালগঞ্জে তদন্ত শুরু বিচার বিভাগীয় কমিটির

এনসিপির পদযাত্রাকে ঘিরে সহিংসতা: গোপালগঞ্জে তদন্ত শুরু বিচার বিভাগীয় কমিটির

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন আ.লীগ নেতার ভাতিজা

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন আ.লীগ নেতার ভাতিজা

খিলক্ষেত থেকে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা রশিদ গ্রেপ্তার

খিলক্ষেত থেকে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা রশিদ গ্রেপ্তার

‘আপনারে কে এখানে বসাইছে, আমি তার কইলজা খুলিয়ালামু, আপনার কইলজাও খুলমু’

‘আপনারে কে এখানে বসাইছে, আমি তার কইলজা খুলিয়ালামু, আপনার কইলজাও খুলমু’