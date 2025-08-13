স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন আ.লীগ নেতার ভাতিজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও ফটিকছড়ি প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে স্কুলে ঢুকে এক শিক্ষককে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে এক আওয়ামী লীগ নেতার ভাতিজার বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউপির হাইদ চকিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বাধা দিতে গেলে তাঁকেও আঘাত করেন ওই ব্যক্তি।
অভিযুক্ত হামলাকারীর নাম রাশেদ চৌধুরী (৫০)। তিনি চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিন চৌধুরীর ভাতিজা।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রাশেদ চৌধুরী হঠাৎ স্কুলে ঢুকে অফিস কক্ষে বসা সিনিয়র শিক্ষক রতন কান্তি চৌধুরীকে ইট দিয়ে আঘাত করেন। এতে তিনি আহত হন। এ সময় প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বাধা দিতে গেলে তাঁকেও উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকেন তিনি। পরে অন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এগিয়ে এসে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।
এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী ও ফটিকছড়ি থানা-পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক সুনব বড়ুয়া বলেন, ‘অফিস কক্ষে প্রবেশ করে রতন স্যারকে আঘাত করে রাশেদ চৌধুরী। আমি বাধা দিলে আমাকেও পেটাতে থাকে। পরে শিক্ষার্থীরা এসে আমাদের উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আমি হতভম্ব।’
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
ইউএনও মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই শিক্ষককে উদ্ধার করি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।’
