জুলাই আন্দোলনকারীদের অবদানের কারণে বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন: শিল্প উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, জুলাইয়ে শহীদ, আহত ও অংশগ্রহণকারীদের সারা জীবন মনে রাখতে হবে। তাঁদের অবদানের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে দ্বিতীয়বারের মতো; এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।

আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ ‘জুলাই স্মৃতি উদ্যানে’ (আগের নাম শিশুপার্ক) জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শনে গিয়ে শিল্প উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

আদিলুর রহমান খান বলেন, ‘আমরা তো বটেই, এরপর যে সরকারগুলো আসবে, তাদেরও মনে রাখতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ এটাই চায়।’

জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের বিষয়ে শিল্প উপদেষ্টা বলেন, ‘স্মৃতিস্তম্ভ তো চট্টগ্রামে একটা লাগবেই। এটা কোথায় হবে, সেটা নিয়ে একটা আলোচনা ছিল। যেহেতু শহীদদের নামে এই পার্ক, তাই চিন্তা করা হয়েছে, এই পার্কের মাঝখানে যদি করা যায়। এটার জন্য একটা ডিজাইন লাগবে, যেটা সবচেয়ে সুন্দর হয়, সে রকম কিছু একটা ভাবছি করার।’ তিনি বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার মতামত নিতে হবে। মতামত নিয়ে এটা এমন জায়গায় স্থাপন করতে চাই, যাতে চট্টগ্রামের যাঁরা শহীদ, তাঁদের স্মৃতি অম্লান থাকে।’

এ সময় শিল্প উপদেষ্টার সঙ্গে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে শিল্প উপদেষ্টা চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী সড়কের স্টারশিপ এলাকায় শীতল ঝরনা খালের ওপর নির্মিত ধসে পড়া সেতু পরিদর্শনে যান।

শুক্রবার তথ্য অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ সময় শিল্প উপদেষ্টা জেলা প্রশাসন ও সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধিকে পথচারী ও স্থানীয় জনসাধারণের সর্বোচ্চ সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দ্রুত সেতুটি নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। পরিদর্শনকালে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

