রোহিঙ্গাদের জন্য ২০ হাজার টন চাল পাঠাল দক্ষিণ কোরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের অলংকার মোড়ে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) গুদামে চাল হস্তান্তর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের অলংকার মোড়ে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) গুদামে চাল হস্তান্তর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় দফায় ২০ হাজার ২৫৬ টন চাল দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। আজ মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রামের অলংকার মোড়ে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) গুদামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই চাল হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত ইয়ং সিক পার্ক এবং ডব্লিউএফপির কান্ট্রি ডিরেক্টর ডম স্কালপেলি।

এ দিন কোরিয়ার কৃষক দিবস হওয়ায় অনুষ্ঠানে কোরীয় কৃষকদের পরিশ্রম ও অবদানকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

কোরিয়ার কৃষি, খাদ্য ও গ্রামীণবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দেওয়া এই চালের সঙ্গে প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে ফর্টিফায়েড রাইস কার্নেল, যাতে রয়েছে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, আয়রন, জিঙ্ক, ফলিক অ্যাসিডসহ প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ। চালের সঙ্গে ১: ১০০ অনুপাতে এই কার্নেল মিশিয়ে কক্সবাজারে পাঠানো হবে, সেখানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা বিতরণ করবে ডব্লিউএফপি।

ডব্লিউএফপি জানায়, এই অনুদান রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ১১ লাখের বেশি মানুষের দুই মাসের খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। এটি কোরিয়ার বৈশ্বিক মানবিক সহায়তার অংশ, যার আওতায় ১৭টি দেশে ১ লাখ ৫০ হাজার টন চাল দিয়েছে দেশটি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ২০১৭ সাল থেকে প্রায় ১৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়েছে। সরকার, স্থানীয় সম্প্রদায় ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় তাদের দেখভাল করা হচ্ছে। কিন্তু এখন তহবিল সংকট দেখা দিয়েছে, যা রোহিঙ্গাদের জীবনযাত্রায় সরাসরি প্রভাব ফেলছে। তিনি আরও বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত মানবিক সহায়তা চালু রাখা জরুরি। কোরিয়ান সরকারের সহায়তা এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। এটি দুই-তিন মাসের জন্য রোহিঙ্গাদের খাদ্যসংকট লাঘবে সহায়ক হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত ইয়ং সিক পার্ক বলেন, ‘এক দশক আগেও আমরা ডব্লিউএফপির সহায়তা নিয়েছি। আজ আমরা নিজেরা সহায়তার হাত বাড়াতে পারছি। এটাই আমাদের গর্ব। বাংলাদেশ সরকার ও ডব্লিউএফপির সঙ্গে আমরা মানবিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখব।’

ডব্লিউএফপির কান্ট্রি ডিরেক্টর ডম স্কালপেলি বলেন, কোরিয়া এখন উদাহরণ—যারা সাহায্য পেত, তারাই আজ দাতা। তাদের এই সহানুভূতি সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। বাংলাদেশও মানবিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছে।

প্রসঙ্গত, রোহিঙ্গা সংকট এখন নবম বছরে প্রবেশ করেছে। মিয়ানমারের রাখাইন অঙ্গরাজ্যে সহিংসতা বাড়ার কারণে ২০২৪ সালের শুরু থেকে আরও ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে। ২০২৫ সালের খাদ্যনিরাপত্তা মূল্যায়ন অনুযায়ী, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ গুরুতর খাদ্যসংকটে ভুগছে। ডব্লিউএফপি জানিয়েছে, ২০২৬ সালের জন্য রোহিঙ্গাদের জন্য অর্থায়ন পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চিত; নতুন তহবিল না পেলে আগামী এপ্রিল থেকে সহায়তা কার্যক্রমে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটতে পারে।

চট্টগ্রাম বিভাগদক্ষিণ কোরিয়াচালরোহিঙ্গাজাতিসংঘজেলার খবর
খুঁটি ভেঙে বিদ্যুৎহীন মেহেন্দীগঞ্জ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বিদ্যুৎ না থাকায় কিছু দোকানে চার্জার লাইট জ্বালিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিদ্যুৎ না থাকায় কিছু দোকানে চার্জার লাইট জ্বালিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

৩৩ কেভি সঞ্চালন লাইনের দুটি কাঠের খুঁটি ভেঙে পড়ায় বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন উপজেলার চার লাখ মানুষ।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৩টায় উপজেলার রহমানহাটে খুঁটি দুটি ভেঙে পড়ে। এর পর থেকে উপজেলার ১৭ ইউনিয়নে বিদ্যুৎ নেই। আজ মঙ্গলবার রাত পৌনে ৯টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিদ্যুৎ আসার খবর মেলেনি।

তাজেম নামের স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘গতকাল গভীর রাতে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে হয়। এর পর থেকে বিদ্যুৎ আসেনি।’ হুমায়ুন কবির রিশাদ নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, ‘দিনভর বিদ্যুৎ না থাকায় অনলাইন কার্যক্রম বন্ধ। আমি কম্পিউটার দোকানের ক্ষুদ্র ব্যবসা করি। কারেন্ট না থাকায় কাজ করা যাচ্ছে না। আমাদের এখানে মাঝেমধ্যে এই সমস্যা হচ্ছে। এর একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত।’

মেহেন্দীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) মো. মফিজুল ইসলাম বলেন, ‘নিচের মাটি দুর্বল হওয়ায় দুটি খুঁটি কাত হয়ে পড়ে ভেঙে গেছে। খুঁটি দুটি পরিবর্তনের কাজ চলছে। আশা করি, রাতের মধ্যে বিদ্যুৎ-সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে।’

প্রসঙ্গত, গত ২৬ আগস্ট গজারিয়া নদীর তলদেশে সাবমেরিন কেব্‌ল ছিঁড়ে যাওয়ায় প্রায় মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় ৭ দিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল।

মেহেন্দীগঞ্জবরিশাল বিভাগবিদ্যুৎ বিভ্রাটজেলার খবর
শাবির হলগুলোয় পানির ফিল্টার স্থাপন করেছে ছাত্রশিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে পানির ফিল্টার স্থাপন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে পানির ফিল্টার স্থাপন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে পানির ফিল্টার স্থাপন করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বেলা ১টার দিকে নারী শিক্ষার্থীদের তিনটি আবাসিক হল এবং ছেলেদের বিজয়-২৪ হলে এসব ফিল্টার হস্তান্তর করা হয়। ফিল্টারগুলো হল প্রভোস্টদের হাতে তুলে দেন শিবিরের শাখা সেক্রেটারি মাসুদ রানা তুহিন। এ সময় সংগঠনের অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাসুদ রানা তুহিন বলেন, ‌‘মেয়েদের হলে দীর্ঘদিন বিশুদ্ধ পানির সমস্যা ছিল। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী বাকি হলগুলোতেও আমরা বিশুদ্ধ খাবার পানির ফিল্টার স্থাপন করব। শিক্ষার্থীদের যেকোনো প্রয়োজনে আমরা নিজেদের সর্বোচ্চ সহযোগিতার মাধ্যমে পাশে থাকব।’

বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে পানির ফিল্টার স্থাপন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে পানির ফিল্টার স্থাপন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফাতিমাতুজ জাহরা হলের প্রভোস্ট ড. ইসমত আরা বলেন, ‘এর আগেও ছাত্রশিবির আমাদের ফার্স্ট এইড বক্স দিয়েছে। এবার পানির ফিল্টার দিয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য খুব দরকারি ছিল। এ রকম কল্যাণমূলক কাজ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।’

শিক্ষার্থীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে হলে বিশুদ্ধ পানির অভাব ছিল। ফিল্টার স্থাপনের ফলে এখন তাঁরা সহজেই বিশুদ্ধ পানি পেতে পারছেন। এ উদ্যোগে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সিলেট জেলাশাবিপ্রবিসিলেট বিভাগসিলেট সদরজেলার খবরছাত্র শিবিরশাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়পানি
বাসে আগুন দেওয়ার সময় ‘বিশেষ জেলার’ একজন গ্রেপ্তার: ডিএমপি কমিশনার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ২৫
সারা দেশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে গাড়িতে তল্লাশিও চালানো হয়। এর মাঝেই গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস পুড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: সংগৃহীত
সারা দেশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে গাড়িতে তল্লাশিও চালানো হয়। এর মাঝেই গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস পুড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীতে বাসে আগুন দেওয়ার সময় বিশেষ একটি জেলার একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলী। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ঢাকা মহানগরীর চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, ডেমরায় বাসে আগুন দেওয়ার সময় বিশেষ একটি জেলার একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁর কাছ থেকে নির্বাচনবিরোধী লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

ককটেল আগুনে বাড়ল উদ্বেগককটেল আগুনে বাড়ল উদ্বেগ

ডিএমপি কমিশনার বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি দল ১-১১ নভেম্বর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ১৭টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এ ছাড়া গত দুই দিনে রাজধানীতে ৯টি গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। এসব ঘটনায় গত দুই দিনে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৭টি মামলা দায়ের হয়েছে। গত অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠন অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য ১৪টি ঝটিকা মিছিল করেছে।

শেখ মো. সাজ্জাদ আলী বলেন, ‘ঢাকার বাইরে থেকে লোকজন ঢাকায় এসে টাকার বিনিময়ে মিছিল করে ঢাকার বাইরে চলে যায়। এসব ঘটনায় অক্টোবর থেকে ৫৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখেছি, হেলমেট ও মাস্ক পরে ভোরবেলায় কিংবা ব্যস্ত সময়ে ককটেল বিস্ফোরণ করা হচ্ছে। ককটেল বিস্ফোরণের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের ব্যবহার করছে।’

বাসঢাকা জেলারাজধানীআগুনঢাকা বিভাগজেলার খবর
আ.লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক মামলা প্রত্যাহার নিয়ে ফখরুলের বক্তব্য, পরে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধিনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে এক মতবিনিময় সভায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ যেভাবে মামলা করছে, আমরা সেভাবে মামলা করতে চাই না। যদি মামলা হয়ে থাকেও আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, সব মামলা তুলে নেওয়া হবে। আমরা প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করব না। আমরা প্রতিশোধ নেব না। যত মামলা আছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, আমরা সব মামলা তুলে নেব।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘প্রথম দিন আপনাদের মনে আছে, ৫ আগস্ট যখন আমরা মুক্ত হলাম, তখন আমাদের ম্যাডাম মানে খালেদা জিয়া তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, কথা বলেছিলেন। সে কথাটা ছিল যে আমরা প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করব না। আমরা প্রতিশোধ নেব না। আমরা ভালোবাসা এবং প্রেমের মধ্যে দিয়ে রাজনীতি করতে চাই।’

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের শাপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মতবিনিময় সভা হয়। মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে ওই ইউনিয়নবাসীর সঙ্গে এ মতবিনিয়ম করেন মির্জা ফখরুল।

এদিকে ওই বক্তব্যকে ভুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব। এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হতে দলের নেতা-কর্মী ও জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আ.লীগ নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে ‘প্রতিহিংসামূলক’ মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি মির্জা ফখরুলেরআ.লীগ নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে ‘প্রতিহিংসামূলক’ মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি মির্জা ফখরুলের

গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আজ ১১ নভেম্বর ২০২৫, বিকেলে ঠাকুরগাঁও জেলাধীন সদর উপজেলার মোহাম্মদপুর শাপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক মতবিনিময় সভায় দেওয়া আমার একটি বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে-যা অত্যন্ত দুঃখজনক।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে, আমরা প্রতিশোধের রাজনীতি করতে চাই না। আওয়ামী লীগের মতো হয়রানিমূলক মামলা করতে চাই না। আমি আমার দেওয়া বক্তব্যে আরও বলেছি যে, এই ইউনিয়নে হয়রানিমূলক কোনো মামলা হলে আমরা তুলে নিব। কিন্তু দেশব্যাপী হয়রানিমূলক মামলা দায়ের কিংবা মামলা তুলে নেওয়ার বিষয়ে আমি কোনো বক্তব্য প্রদান করিনি।’

ফখরুল বলেন, ‘দেশের জনগণ ও দলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীকে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভুল বক্তব্যের বিষয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।’

ঠাকুরগাঁওবিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরজেলার খবররংপুর বিভাগআওয়ামী লীগ
