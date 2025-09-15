চিকিৎসা শেষে বাড়িতে ফেরার পথে বাসের ধাক্কা, শাশুড়ি-পুত্রবধূসহ নিহত ৩

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন শাশুড়ি-পুত্রবধূ এবং একজন ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি।
আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের দোহাজারী পৌরসভার সোনাই বটতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন চন্দনাইশ পৌরসভার কারেজির বাড়ির ফাতেমা বেগম (৭৫), তাঁর পুত্রবধূ শামিমা আকতার (৪২) এবং একটি ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি ময়মনসিংহের মো. শরীফ (৩০)। এ ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ফাতেমা ও শামিমা চিকিৎসা শেষে অটোরিকশায় করে দোহাজারী থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে ঈগল পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন প্রাণ হারান। এ ছাড়া গুরুতর আহত ব্যক্তিদের প্রথমে দোহাজারী ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ও বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত ঈগল পরিবহনের বাস ও ক্ষতিগ্রস্ত সিএনজি জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন শাশুড়ি-পুত্রবধূ এবং একজন ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি।
আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের দোহাজারী পৌরসভার সোনাই বটতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন চন্দনাইশ পৌরসভার কারেজির বাড়ির ফাতেমা বেগম (৭৫), তাঁর পুত্রবধূ শামিমা আকতার (৪২) এবং একটি ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি ময়মনসিংহের মো. শরীফ (৩০)। এ ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ফাতেমা ও শামিমা চিকিৎসা শেষে অটোরিকশায় করে দোহাজারী থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে ঈগল পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন প্রাণ হারান। এ ছাড়া গুরুতর আহত ব্যক্তিদের প্রথমে দোহাজারী ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ও বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত ঈগল পরিবহনের বাস ও ক্ষতিগ্রস্ত সিএনজি জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
রাজধানী ঢাকার রামপুরা-বনশ্রী-আফতাবনগর এলাকার সংযোগে নড়াই নদের ওপর নতুন তিনটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর আফতাবনগরের লেকভিউ রোডে এই সেতু নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।২ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) হাজতখানার ভেতরে গলায় ফাঁস দিয়ে মোকাদ্দুস (৩২) নামের এক আসামির মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোকাদ্দুস কমলগঞ্জ উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নের কোনাগাঁও (বৃন্দাবনপুর) গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছেলে। তিনি আলোচিত লিটন হত্যা মামলার১৫ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে রেললাইনের ওপর থেকে নিলয় দাস (৩৭) নামের এক পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার সোনাখালী এলাকায় জয়দেবপুর-রাজশাহী রেললাইনের ওপর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৩০ মিনিট আগে
বসতবাড়ির ছাদের পানি পড়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার জেরে আপন ভাই-ভাতিজার লাঠির আঘাতে আনন্দ ঘোষ (৪৫) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাতে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামের ঘোষ বাড়িতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।৩১ মিনিট আগে