মহেশখালীতে যুবককে তুলে নিয়ে গুলি করে হত্যা

কক্সবাজার প্রতিনিধি
নিহত তোফায়েল আহমদ। ছবি: সংগৃহীত
নিহত তোফায়েল আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের মহেশখালীতে মৎস্যঘের থেকে তুলে নিয়ে তোফায়েল আহমদ (৩৩) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার ভোরে উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের কাউল্যার ব্রিজ-সংলগ্ন বাঁশঝাড় থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

তোফায়েল কালারমারছড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদ শাহঘোনার মৃত ছিদ্দিক মাতব্বরের ছেলে। তিনি পেশায় চিংড়িঘের ব্যবসায়ী।

মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বলেন, শনিবার গভীর রাতে কালারমারছড়া ইউনিয়নের আটজইন্ন্যাঘোনা এলাকায় একটি মৎস্যঘেরে হানা দেয় একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত। এ সময় দুর্বৃত্তরা ঘেরের কর্মচারীদের মারধর করে মাছ ও মালামাল লুট করে। পরে চলে যাওয়ার সময় তোফায়েল আহমদকে দুর্বৃত্তরা তুলে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে রাতে স্বজনেরা সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পায়নি।

স্বজনদের বরাতে ওসি বলেন, রোববার ভোরে কাউল্যার ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় বাঁশঝাড়ে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। এ খবর পেয়ে স্বজনেরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের পাশাপাশি জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে বলে জানান ওসি। তিনি বলেন, লাশ উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গুলিকক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগমহেশখালীজেলার খবর
