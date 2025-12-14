চট্টগ্রামে ৩ দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরের অন্যতম উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র সিআরবিতে এই মেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন।
চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হুমায়ুন কবির, পুলিশ সুপার মো. নাজির আহমেদ খাঁন প্রমুখ।
এবার বিজয় মেলায় ৩২টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নান্দনিক চারু ও কারুশিল্প, চট্টগ্রামের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রকমারি শিল্পপণ্য এবং ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের সমাহার নিয়ে স্টলগুলো বসেছে। মেলায় দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলবে।
এদিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে আরও নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিজয় দিবসে বিভিন্ন মসজিদ-মন্দিরে মোনাজাত ও প্রার্থনা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা, শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কারাগার, এতিমখানা ও বৃদ্ধাশ্রমে প্রীতিভোজের আয়োজন, কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বিজয় দিবসের দিন শিশুপার্ক, ডিসি পার্ক, জাদুঘর ও চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে প্রদর্শনী দেখার সুযোগ থাকবে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৫ ডিসেম্বর জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা; ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাট্টলি এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে (ডিসি পার্কের দক্ষিণ পাশে) ৩১ বার তোপধ্বনি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সব সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।
এদিন সকাল ৮টায় এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করা হবে। পরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী থাকবে।
এরপর শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহতদের সুস্বাস্থ্য, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা বা মোনাজাত হবে।
বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, দুপুর ১২টায় জেলাপর্যায়ে সিনেমা হলে ও উপজেলাপর্যায়ে মিলনায়তন বা উন্মুক্ত স্থানে শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে। বেলা দেড়টায় হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু পরিবার, পথশিশু, প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও ভবঘুরে পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে প্রীতিভোজের আয়োজন থাকবে।
এ ছাড়া স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া অনুষ্ঠান, টি-২০ ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ, কাবাডি, হাডুডু ইত্যাদি খেলার আয়োজন এবং শিশুদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ১৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় ‘চট্টগ্রাম হানাদার মুক্ত দিবস’ উদ্যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সার্কিট হাউসের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা হবে।
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরের অন্যতম উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র সিআরবিতে এই মেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন।
চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হুমায়ুন কবির, পুলিশ সুপার মো. নাজির আহমেদ খাঁন প্রমুখ।
এবার বিজয় মেলায় ৩২টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নান্দনিক চারু ও কারুশিল্প, চট্টগ্রামের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রকমারি শিল্পপণ্য এবং ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের সমাহার নিয়ে স্টলগুলো বসেছে। মেলায় দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলবে।
এদিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে আরও নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিজয় দিবসে বিভিন্ন মসজিদ-মন্দিরে মোনাজাত ও প্রার্থনা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা, শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কারাগার, এতিমখানা ও বৃদ্ধাশ্রমে প্রীতিভোজের আয়োজন, কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বিজয় দিবসের দিন শিশুপার্ক, ডিসি পার্ক, জাদুঘর ও চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে প্রদর্শনী দেখার সুযোগ থাকবে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৫ ডিসেম্বর জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা; ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাট্টলি এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে (ডিসি পার্কের দক্ষিণ পাশে) ৩১ বার তোপধ্বনি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সব সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।
এদিন সকাল ৮টায় এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করা হবে। পরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী থাকবে।
এরপর শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহতদের সুস্বাস্থ্য, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা বা মোনাজাত হবে।
বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, দুপুর ১২টায় জেলাপর্যায়ে সিনেমা হলে ও উপজেলাপর্যায়ে মিলনায়তন বা উন্মুক্ত স্থানে শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে। বেলা দেড়টায় হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু পরিবার, পথশিশু, প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও ভবঘুরে পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে প্রীতিভোজের আয়োজন থাকবে।
এ ছাড়া স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া অনুষ্ঠান, টি-২০ ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ, কাবাডি, হাডুডু ইত্যাদি খেলার আয়োজন এবং শিশুদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ১৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় ‘চট্টগ্রাম হানাদার মুক্ত দিবস’ উদ্যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সার্কিট হাউসের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরের অন্যতম উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র সিআরবিতে এই মেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন।
চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হুমায়ুন কবির, পুলিশ সুপার মো. নাজির আহমেদ খাঁন প্রমুখ।
এবার বিজয় মেলায় ৩২টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নান্দনিক চারু ও কারুশিল্প, চট্টগ্রামের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রকমারি শিল্পপণ্য এবং ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের সমাহার নিয়ে স্টলগুলো বসেছে। মেলায় দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলবে।
এদিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে আরও নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিজয় দিবসে বিভিন্ন মসজিদ-মন্দিরে মোনাজাত ও প্রার্থনা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা, শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কারাগার, এতিমখানা ও বৃদ্ধাশ্রমে প্রীতিভোজের আয়োজন, কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বিজয় দিবসের দিন শিশুপার্ক, ডিসি পার্ক, জাদুঘর ও চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে প্রদর্শনী দেখার সুযোগ থাকবে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৫ ডিসেম্বর জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা; ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাট্টলি এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে (ডিসি পার্কের দক্ষিণ পাশে) ৩১ বার তোপধ্বনি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সব সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।
এদিন সকাল ৮টায় এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করা হবে। পরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী থাকবে।
এরপর শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহতদের সুস্বাস্থ্য, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা বা মোনাজাত হবে।
বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, দুপুর ১২টায় জেলাপর্যায়ে সিনেমা হলে ও উপজেলাপর্যায়ে মিলনায়তন বা উন্মুক্ত স্থানে শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে। বেলা দেড়টায় হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু পরিবার, পথশিশু, প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও ভবঘুরে পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে প্রীতিভোজের আয়োজন থাকবে।
এ ছাড়া স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া অনুষ্ঠান, টি-২০ ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ, কাবাডি, হাডুডু ইত্যাদি খেলার আয়োজন এবং শিশুদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ১৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় ‘চট্টগ্রাম হানাদার মুক্ত দিবস’ উদ্যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সার্কিট হাউসের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা হবে।
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরের অন্যতম উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র সিআরবিতে এই মেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন।
চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হুমায়ুন কবির, পুলিশ সুপার মো. নাজির আহমেদ খাঁন প্রমুখ।
এবার বিজয় মেলায় ৩২টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নান্দনিক চারু ও কারুশিল্প, চট্টগ্রামের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রকমারি শিল্পপণ্য এবং ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের সমাহার নিয়ে স্টলগুলো বসেছে। মেলায় দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলবে।
এদিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে আরও নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিজয় দিবসে বিভিন্ন মসজিদ-মন্দিরে মোনাজাত ও প্রার্থনা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা, শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কারাগার, এতিমখানা ও বৃদ্ধাশ্রমে প্রীতিভোজের আয়োজন, কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বিজয় দিবসের দিন শিশুপার্ক, ডিসি পার্ক, জাদুঘর ও চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে প্রদর্শনী দেখার সুযোগ থাকবে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৫ ডিসেম্বর জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা; ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাট্টলি এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে (ডিসি পার্কের দক্ষিণ পাশে) ৩১ বার তোপধ্বনি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সব সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।
এদিন সকাল ৮টায় এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করা হবে। পরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী থাকবে।
এরপর শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহতদের সুস্বাস্থ্য, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা বা মোনাজাত হবে।
বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, দুপুর ১২টায় জেলাপর্যায়ে সিনেমা হলে ও উপজেলাপর্যায়ে মিলনায়তন বা উন্মুক্ত স্থানে শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে। বেলা দেড়টায় হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু পরিবার, পথশিশু, প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও ভবঘুরে পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে প্রীতিভোজের আয়োজন থাকবে।
এ ছাড়া স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া অনুষ্ঠান, টি-২০ ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ, কাবাডি, হাডুডু ইত্যাদি খেলার আয়োজন এবং শিশুদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ১৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় ‘চট্টগ্রাম হানাদার মুক্ত দিবস’ উদ্যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সার্কিট হাউসের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা হবে।
সুদানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় নিহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সবুজ মিয়ার গাইবান্ধার বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। তিনি মিশনের লন্ড্রি কর্মচারী ছিলেন।১২ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নির্বাচনী আচরণবিধি বাস্তবায়নে ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড অপসারণ করেছে উপজেলা প্রশাসন। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকিব ওসমানের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।২২ মিনিট আগে
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি) এবং জাপানের ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পাবিপ্রবির পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম আব্দুল আওয়াল এবং ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের২৮ মিনিট আগে
জামায়াত নেতারা আসায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আজ রোববার উপজেলার অডিটরিয়ামে এ ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে
গাইবান্ধা, প্রতিনিধি
সুদানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় নিহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সবুজ মিয়ার গাইবান্ধার বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। তিনি মিশনের লন্ড্রি কর্মচারী ছিলেন।
সবুজ মিয়া পলাশবাড়ী উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের আমলাগাছি (ছোট ভবনপুর) গ্রামের মৃত হাবিদুল ইসলামের ও ছকিনা বেগমের ছেলে।
মহদীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ আকন্দ জানান, প্রায় সাত-আট বছর আগে সবুজ মিয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে লন্ড্রি কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন। এক ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবুজ মিয়া ছিলেন ছোট। তাঁর বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। সবুজ মিয়া এক বছর আগে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী ও মা এখন বাড়িতে আছে। সবুজ মিয়ার মৃত্যুর খবরে পরিবারে মাতম চলছে। একই সঙ্গে গ্রামজুড়েই নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
এ বিষয়ে পলাশবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ জাবের আহমেদ বলেন, নিহতের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। দ্রুত এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।
উল্লেখ্য, সুদানের আবেই এলাকায় জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের আওতাধীন কাদুগলি লজিস্টিক বেসে সন্ত্রাসী ড্রোন হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছয়জন শান্তিরক্ষী শহীদ হয়েছেন এবং আটজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার স্থানীয় সময় আনুমানিক বেলা ৩টা ৪০ মিনিট থেকে ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠী এই নৃশংস ড্রোন হামলা চালায় বলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
সুদানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় নিহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সবুজ মিয়ার গাইবান্ধার বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। তিনি মিশনের লন্ড্রি কর্মচারী ছিলেন।
সবুজ মিয়া পলাশবাড়ী উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের আমলাগাছি (ছোট ভবনপুর) গ্রামের মৃত হাবিদুল ইসলামের ও ছকিনা বেগমের ছেলে।
মহদীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ আকন্দ জানান, প্রায় সাত-আট বছর আগে সবুজ মিয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে লন্ড্রি কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন। এক ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবুজ মিয়া ছিলেন ছোট। তাঁর বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। সবুজ মিয়া এক বছর আগে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী ও মা এখন বাড়িতে আছে। সবুজ মিয়ার মৃত্যুর খবরে পরিবারে মাতম চলছে। একই সঙ্গে গ্রামজুড়েই নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
এ বিষয়ে পলাশবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ জাবের আহমেদ বলেন, নিহতের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। দ্রুত এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।
উল্লেখ্য, সুদানের আবেই এলাকায় জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের আওতাধীন কাদুগলি লজিস্টিক বেসে সন্ত্রাসী ড্রোন হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছয়জন শান্তিরক্ষী শহীদ হয়েছেন এবং আটজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার স্থানীয় সময় আনুমানিক বেলা ৩টা ৪০ মিনিট থেকে ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠী এই নৃশংস ড্রোন হামলা চালায় বলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরের অন্যতম উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র সিআরবিতে এই মেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন২ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নির্বাচনী আচরণবিধি বাস্তবায়নে ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড অপসারণ করেছে উপজেলা প্রশাসন। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকিব ওসমানের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।২২ মিনিট আগে
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি) এবং জাপানের ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পাবিপ্রবির পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম আব্দুল আওয়াল এবং ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের২৮ মিনিট আগে
জামায়াত নেতারা আসায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আজ রোববার উপজেলার অডিটরিয়ামে এ ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে
সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নির্বাচনী আচরণবিধি বাস্তবায়নে ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড অপসারণ করেছে উপজেলা প্রশাসন।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকিব ওসমানের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব ধরনের রাজনৈতিক প্রচারসামগ্রী অপসারণের কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সরানো হয়নি। ফলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরাসরি উদ্যোগ নেওয়া হয়।
এর আগে গত শনিবার রাতে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাইকিং করে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজ নিজ ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড নিজ দায়িত্বে অপসারণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। নির্দেশনা অমান্য করায় রোববার দুপুরে প্রশাসন নিজ উদ্যোগে এসব প্রচারসামগ্রী অপসারণ করে।
অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছেনমং রাখাইন ও চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা। এ ছাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও অভিযানে অংশ নেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আকিব ওসমান বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলায় সব রাজনৈতিক ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড অপসারণ করা হচ্ছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্যভাবে আয়োজন করতে উপজেলা প্রশাসন বদ্ধপরিকর।
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নির্বাচনী আচরণবিধি বাস্তবায়নে ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড অপসারণ করেছে উপজেলা প্রশাসন।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকিব ওসমানের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব ধরনের রাজনৈতিক প্রচারসামগ্রী অপসারণের কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সরানো হয়নি। ফলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরাসরি উদ্যোগ নেওয়া হয়।
এর আগে গত শনিবার রাতে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাইকিং করে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজ নিজ ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড নিজ দায়িত্বে অপসারণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। নির্দেশনা অমান্য করায় রোববার দুপুরে প্রশাসন নিজ উদ্যোগে এসব প্রচারসামগ্রী অপসারণ করে।
অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছেনমং রাখাইন ও চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা। এ ছাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও অভিযানে অংশ নেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আকিব ওসমান বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলায় সব রাজনৈতিক ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড অপসারণ করা হচ্ছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্যভাবে আয়োজন করতে উপজেলা প্রশাসন বদ্ধপরিকর।
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরের অন্যতম উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র সিআরবিতে এই মেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন২ ঘণ্টা আগে
সুদানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় নিহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সবুজ মিয়ার গাইবান্ধার বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। তিনি মিশনের লন্ড্রি কর্মচারী ছিলেন।১২ মিনিট আগে
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি) এবং জাপানের ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পাবিপ্রবির পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম আব্দুল আওয়াল এবং ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের২৮ মিনিট আগে
জামায়াত নেতারা আসায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আজ রোববার উপজেলার অডিটরিয়ামে এ ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে
পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি) এবং জাপানের ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পাবিপ্রবির পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম আব্দুল আওয়াল এবং ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভাইস প্রেডিডেন্ট প্রফেসর ড. মাসানারি হানাওয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
এই সমঝোতা স্মারক চুক্তির ফলে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাগত ও একাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে। পাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা জাপানের মর্যাদাপূর্ণ মেক্সট স্কলারশিপ লাভ করবে। স্কলারশিপ প্রাপ্তরা জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, নতুন প্রযুক্তি ও গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং একাডেমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম আব্দুল আওয়াল বলেন, ‘১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে মেধাশূন্য করা হয়েছিল। আমরা আজকে সমঝোতা স্মারক চুক্তির দিন হিসেবে বেছে নিয়েছি। কারণ, আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষ গড়তে চাই। আমরা প্রমাণ করতে চাই আমরা হেরে যাইনি।’
প্রফেসর ড. মাসানারি হানাওয়া বলেন, ‘সমঝোতা স্মারক চুক্তির ফলে শিক্ষা, গবেষণা, রিসোর্স এবং মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে আমরা উভয়ে মিলে কাজ করব। আমরা কার্যকর সমঝোতা গড়ে তুলব। আমাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হবে। ফলে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের অংশীদারত্বের পথ সৃষ্টি হবে। এতে আমরা দুই পক্ষই লাভবান হব।’
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি) এবং জাপানের ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পাবিপ্রবির পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম আব্দুল আওয়াল এবং ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভাইস প্রেডিডেন্ট প্রফেসর ড. মাসানারি হানাওয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
এই সমঝোতা স্মারক চুক্তির ফলে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাগত ও একাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে। পাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা জাপানের মর্যাদাপূর্ণ মেক্সট স্কলারশিপ লাভ করবে। স্কলারশিপ প্রাপ্তরা জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, নতুন প্রযুক্তি ও গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং একাডেমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম আব্দুল আওয়াল বলেন, ‘১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে মেধাশূন্য করা হয়েছিল। আমরা আজকে সমঝোতা স্মারক চুক্তির দিন হিসেবে বেছে নিয়েছি। কারণ, আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষ গড়তে চাই। আমরা প্রমাণ করতে চাই আমরা হেরে যাইনি।’
প্রফেসর ড. মাসানারি হানাওয়া বলেন, ‘সমঝোতা স্মারক চুক্তির ফলে শিক্ষা, গবেষণা, রিসোর্স এবং মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে আমরা উভয়ে মিলে কাজ করব। আমরা কার্যকর সমঝোতা গড়ে তুলব। আমাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হবে। ফলে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের অংশীদারত্বের পথ সৃষ্টি হবে। এতে আমরা দুই পক্ষই লাভবান হব।’
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরের অন্যতম উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র সিআরবিতে এই মেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন২ ঘণ্টা আগে
সুদানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় নিহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সবুজ মিয়ার গাইবান্ধার বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। তিনি মিশনের লন্ড্রি কর্মচারী ছিলেন।১২ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নির্বাচনী আচরণবিধি বাস্তবায়নে ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড অপসারণ করেছে উপজেলা প্রশাসন। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকিব ওসমানের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।২২ মিনিট আগে
জামায়াত নেতারা আসায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আজ রোববার উপজেলার অডিটরিয়ামে এ ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে
নেত্রকোনা, প্রতিনিধি
জামায়াত নেতারা আসায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আজ রোববার উপজেলার অডিটরিয়ামে এ ঘটনা ঘটে।
এর আগে সকালে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে বেলা ১১টার দিকে উপজেলার অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করে প্রশাসন।
আলোচনা সভায় জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের দাওয়াত দেওয়ায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা সভা বর্জন করে চলে যান। পরে শহরের স্টেশন রোডে মুক্তিযোদ্ধা সংসদে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন তাঁরা।
এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা বলেন, ‘স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের মঞ্চে স্থান দেওয়ায় আমরা আলোচনা সভা বর্জন করি। যারা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করল, তাদের সঙ্গে আমরা বসতে পারি না। এখানে আমরা কোনো আপস করতে পারি না।’
তাঁরা আরও বলেন, ‘এর আগে আমরা উপজেলা প্রশাসনকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলোচনা সভায় জামায়াতকে না রাখতে ইউএনওর প্রতি অনুরোধ জানাই। কিন্তু আমাদের অনুরোধ তিনি রাখেননি।’
এ সময় বক্তব্য দেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডের আহ্বায়ক আব্দুল খালেক, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রহমান ও সদস্যসচিব গোলাম মোস্তফা।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আমেনা খাতুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সব রাজনৈতিক নেতাকে দাওয়াত দিয়েছি। বীর মুক্তিযোদ্ধারা সভায় বিলম্বে যাওয়ায় আমাদের পাশেই তাঁদের জন্য আলাদা চেয়ারও রেখেছিলাম। কিন্তু উনারা চেয়ারে না বসে ব্যস্ততা দেখিয়ে হলরুম ত্যাগ করেন।’
জামায়াত নেতারা আসায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আজ রোববার উপজেলার অডিটরিয়ামে এ ঘটনা ঘটে।
এর আগে সকালে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে বেলা ১১টার দিকে উপজেলার অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করে প্রশাসন।
আলোচনা সভায় জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের দাওয়াত দেওয়ায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা সভা বর্জন করে চলে যান। পরে শহরের স্টেশন রোডে মুক্তিযোদ্ধা সংসদে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন তাঁরা।
এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা বলেন, ‘স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের মঞ্চে স্থান দেওয়ায় আমরা আলোচনা সভা বর্জন করি। যারা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করল, তাদের সঙ্গে আমরা বসতে পারি না। এখানে আমরা কোনো আপস করতে পারি না।’
তাঁরা আরও বলেন, ‘এর আগে আমরা উপজেলা প্রশাসনকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলোচনা সভায় জামায়াতকে না রাখতে ইউএনওর প্রতি অনুরোধ জানাই। কিন্তু আমাদের অনুরোধ তিনি রাখেননি।’
এ সময় বক্তব্য দেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডের আহ্বায়ক আব্দুল খালেক, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রহমান ও সদস্যসচিব গোলাম মোস্তফা।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আমেনা খাতুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সব রাজনৈতিক নেতাকে দাওয়াত দিয়েছি। বীর মুক্তিযোদ্ধারা সভায় বিলম্বে যাওয়ায় আমাদের পাশেই তাঁদের জন্য আলাদা চেয়ারও রেখেছিলাম। কিন্তু উনারা চেয়ারে না বসে ব্যস্ততা দেখিয়ে হলরুম ত্যাগ করেন।’
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরের অন্যতম উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র সিআরবিতে এই মেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন২ ঘণ্টা আগে
সুদানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় নিহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সবুজ মিয়ার গাইবান্ধার বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। তিনি মিশনের লন্ড্রি কর্মচারী ছিলেন।১২ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নির্বাচনী আচরণবিধি বাস্তবায়নে ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ ও বিলবোর্ড অপসারণ করেছে উপজেলা প্রশাসন। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকিব ওসমানের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।২২ মিনিট আগে
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি) এবং জাপানের ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পাবিপ্রবির পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম আব্দুল আওয়াল এবং ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের২৮ মিনিট আগে