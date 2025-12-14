Ajker Patrika

চট্টগ্রামে ৩ দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বিজয় দিবস উপলক্ষে আজ রোববার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিজয় দিবস উপলক্ষে আজ রোববার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরের অন্যতম উন্মুক্ত বিনোদনকেন্দ্র সিআরবিতে এই মেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হুমায়ুন কবির, পুলিশ সুপার মো. নাজির আহমেদ খাঁন প্রমুখ।

এবার বিজয় মেলায় ৩২টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নান্দনিক চারু ও কারুশিল্প, চট্টগ্রামের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রকমারি শিল্পপণ্য এবং ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের সমাহার নিয়ে স্টলগুলো বসেছে। মেলায় দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলবে।

এদিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে আরও নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিজয় দিবসে বিভিন্ন মসজিদ-মন্দিরে মোনাজাত ও প্রার্থনা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা, শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কারাগার, এতিমখানা ও বৃদ্ধাশ্রমে প্রীতিভোজের আয়োজন, কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিজয় দিবসের দিন শিশুপার্ক, ডিসি পার্ক, জাদুঘর ও চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে প্রদর্শনী দেখার সুযোগ থাকবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৫ ডিসেম্বর জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা; ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাট্টলি এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে (ডিসি পার্কের দক্ষিণ পাশে) ৩১ বার তোপধ্বনি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সব সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে আজ রোববার দুপুরে বিজয় মেলা শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবিতে আজ রোববার দুপুরে বিজয় মেলা শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

এদিন সকাল ৮টায় এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করা হবে। পরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী থাকবে।

এরপর শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহতদের সুস্বাস্থ্য, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা বা মোনাজাত হবে।

বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, দুপুর ১২টায় জেলাপর্যায়ে সিনেমা হলে ও উপজেলাপর্যায়ে মিলনায়তন বা উন্মুক্ত স্থানে শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে। বেলা দেড়টায় হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু পরিবার, পথশিশু, প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও ভবঘুরে পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে প্রীতিভোজের আয়োজন থাকবে।

এ ছাড়া স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া অনুষ্ঠান, টি-২০ ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ, কাবাডি, হাডুডু ইত্যাদি খেলার আয়োজন এবং শিশুদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ১৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় ‘চট্টগ্রাম হানাদার মুক্ত দিবস’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সার্কিট হাউসের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা হবে।

চট্টগ্রাম বিভাগবিজয় দিবসজেলার খবরমেলা
