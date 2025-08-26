পেকুয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় জামায়াত নেতা নিহত

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের পেকুয়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ইউনিয়ন জামায়াতের এক নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের ভোলাইয়াঘোনা তিন রাস্তার মোড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম জাহাংগীর আলম (৩৮)। তিনি পেকুয়া সদর ইউনিয়নের পূর্ব গোঁয়াখালী টেকপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ বখতিয়ারের ছেলে এবং সদর ইউনিয়ন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি।
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার পূর্ব গোঁয়াখালী থেকে জাহাংগীর আলম মোটরসাইকেলে পেকুয়া বাজারে যাচ্ছিলেন। ভোলাইয়াঘোনা তিন রাস্তা মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ সময় তিনি মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে সড়কের পাশে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে রেফার করা হয়। চমেকে নেওয়ার পথে রাত পৌনে ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ ব্যাপারে পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল মোস্তফা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় জামায়াত নেতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে। এ-সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবার কোনো অভিযোগ করবে না বলে জানিয়েছে।
