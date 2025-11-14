Ajker Patrika

ছোটখাটো বিষয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মানুষের এই মুহূর্তের প্রধান চাহিদা হচ্ছে একটা উৎসবমুখর নির্বাচন। বাংলাদেশের মানুষ এখন সেই অপেক্ষায় আছে, অন্য কোনো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমরা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাই, দেশের মানুষের মালিকানা ফিরিয়ে দিই। তাদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ ও সরকার গঠন করতে পারি, যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।’

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরে একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু এসব কথা বলেন।

নির্বাচিত সরকারই সব সমস্যার সমাধান উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, ‘জনগণের এখন চাহিদা হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্ডার ফিরিয়ে আনা, যেটা সম্ভব একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। আমরা বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক অর্ডার ফিরিয়ে আনব। এরপর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যত সমস্যার কথা এখন বলা হচ্ছে, সব সমস্যার সমাধান হবে। সাংবিধানিক বলেন, অর্থনৈতিক বলেন, সব সমস্যার সমাধান আছে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারের মাধ্যমেই।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, এর বাইরে কোনো সরকার জনগণের চাহিদা বুঝবে না, মনের কথাও বুঝবে না। দেশে যে সমস্যাগুলো এখন পুঞ্জীভূত হয়েছে, তার সমাধান নির্বাচিত সরকারই দিতে পারবে। এর বাইরে করার কোনো সুযোগ নেই।

আমীর খসরু বলেন, একটি সংসদ হবে, যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, জবাবদিহি থাকবে, এই বিষয়টা বাংলাদেশে ১৫-১৬ বছর ধরে অনুপস্থিত।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রায়ের দিন বিশৃঙ্খলা হলে তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করবে উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, ‘বিশৃঙ্খলা তো ঠেকাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এই দায়িত্ব তো কোনো রাজনৈতিক দলের না। আস্তে আস্তে আমাদের ওই কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। যাদের দায়িত্ব, তাদের পালন করা ভালো। আর বিচার করার জন্য তো বিচার বিভাগ আছে, এটা তাদের ওপরই ছেড়ে দিন। আমরা একটা নিরপেক্ষ বিভাগ চেয়েছিলাম, সেটা ইতিমধ্যে হয়েছে। বিচার বিভাগকে আগামী দিনে আরও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাউন্ড দেওয়া হবে।’

এর আগে সকালে চট্টগ্রাম ট্রাভেল ফোরামের আয়োজনে এক সেমিনারের উদ্বোধন করেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এতে চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত ও বাংলাদেশের শীর্ষ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল ভ্যালু ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর, করপোরেট প্রতিনিধি ও ট্রাভেল এজেন্সির কর্মকর্তারা অংশ নেন।

বিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগআমীর খসরুনির্বাচনজেলার খবর
ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি 
মো. মোহন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
মো. মোহন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা ১৩ নভেম্বরের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া জামালপুরের ইসলামপুরের নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মো. মোহন মিয়া নামের এক যুবলীগ নেতা। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকাল থেকে মোহন মিয়ার দেওয়া ওই ঘোষণা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

মোহন মিয়া ইসলামপুর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া তিনি ইসলামপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর।

ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেছে, মোহন মিয়া তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি সফল করতে একটি সাদা-কালো স্টিকার পোস্ট করেছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘ঢাকায় লকডাউন কর্মসূচিতে গিয়ে ইসলামপুর উপজেলার কেউ যদি এরেস্ট হন তাঁর পরিবারের দায়িত্ব আমি উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নিবো, ইনশাআল্লাহ। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।’

ইসলামপুর থানাসূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা মামলার এজাহার ও চার্জশিটভুক্ত আসামি মোহন মিয়া। এ ছাড়া গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উপজেলার গোয়ালেরচর ইউনিয়নের সভারচর এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ-মিছিলের ঘটনায় ইসলামপুর থানায় করা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যুবলীগ নেতা মোহন মিয়া ফেসবুকে কী লিখে পোস্ট করেছেন, সেটা নজরে পড়েনি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে চলে গেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

ইসলামপুরজামালপুরময়মনসিংহ বিভাগঢাকাযুবলীগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, ‘এ দেশে জয় বাংলা বললে যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমাকে প্রথম গ্রেপ্তার করতে হবে। আমাদের লোকজন সব সময় সর্বত্র ‘‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’’ বলবে।’

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নিজগ্রাম ছাতিহাটিতে জুমার নামাজ আদায় করেন দুই ভাই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী। নামাজ আদায় শেষে মসজিদের সামনে উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-অনুসারীদের উদ্দেশে কাদের সিদ্দিকী এসব কথা বলেন।

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগ করেছি। ভাসানীর আওয়ামী লীগ করেছি, বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ করেছি, গণমানুষের আওয়ামী লীগ করেছি। আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছি, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি। দেশপ্রেম সহজ জিনিস না। দেশপ্রেম ধারণ করতে তপস্যা করতে হয়, ধৈর্য ধারণ করতে হয়। গণমানুষের ভালোবাসা পেলে দেশপ্রেম হয়ে যায়।’

কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের যোদ্ধাদের আমি সমর্থন করি। কারণ, শেখ হাসিনার পতন প্রয়োজন ছিল—দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। কিন্তু অভ্যুত্থানপরবর্তী জুলাই যোদ্ধাদের কার্যক্রমকে একবিন্দুও সমর্থন করি না।’

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য লায়লা সিদ্দিকী, কালিহাতী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামিম আল মনসুর আজাদ সিদ্দিকী এবং বিভিন্ন এলাকার সিদ্দিকী পরিবারের কর্মী-সমর্থক-অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইলঢাকা বিভাগনারীকালিহাতীবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানজেলার খবর
গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
হস্তান্তরিত বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হস্তান্তরিত বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১২ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

শুক্রবার দুপুরে এ পতাকা বৈঠক হয়।

হস্তান্তরিত ব্যক্তিরা হলেন মো. সাহেব আলী (৫১), মো. ফজল রাব্বি (৪২), মাহফুজুর রহমান ইমরান (২২), সুমনা (২১), মারুফা খাতুন (১৬), নুরজাহান বেগম (৪৮), রুপি বেগম (১৮), রেশমা আক্তার (১৭), মিরাজ শেখ (২১), মিরাজ মোল্লা (১৯), রফিক শেখ (২০) ও মো. রনি আহমেদ বাবু (৩০)।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজীপুর বিওপি সীমান্ত এলাকার প্রায় ১০০ গজ অভ্যন্তরে ১৪৭ নম্বর পিলারের বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বিএসএফ ১২ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি খুলনা, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও কুষ্টিয়া জেলায়। তারা বিভিন্ন সময় দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছিল।

পরে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবি তাদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করে।

কাজীপুর বিওপি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন ও ভারতের বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সাব্বিন্দার সিংসহ বিএসএফ ও বিজিবির সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনীর কাজীপুর বিজিবি সদস্যরা ভারত থেকে হস্তান্তর হওয়া মোট ১২ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মেহেরপুরগাংনীবিএসএফবাংলাদেশিখুলনা বিভাগবৈঠকজেলার খবর
জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন লতিফ সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন লতিফ সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের কমান্ডার ইন চিফ ও সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বলেছেন, ‘ড. ইউনূসের নেতৃত্বে একটি পরিষদ দেশ চালাচ্ছে, এটাকে আমি সরকার বলি না। জুলাই অভ্যুত্থানের পর সরকারের প্রতি মানুষের অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক আশা ছিল। কিন্তু তার লাখ ভাগের এক ভাগও পূরণ হয় নাই।’

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নিজগ্রাম ছাতিহাটীতে জুমার নামাজ আদায় করেন দুই ভাই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী। নামাজ আদায় শেষে মসজিদের সামনে উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-অনুসারীদের উদ্দেশে লতিফ সিদ্দিকী এসব কথা বলেন।

লতিফ সিদ্দিকী বলেন, ‘স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নাই, জিয়া পারে নাই, এরশাদ পারে নাই, খালেদা জিয়া পারে নাই আর একজনের নামই আমি বলতে চাই না।’ তিনি আরও বলেন, ‘জীবদ্দশায় আমি আর কোনো রাজনৈতিক দল করব না। কিন্তু বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর পাশে সারা জীবন থাকব।’

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য লায়লা সিদ্দিকী, কালিহাতী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামিম আল মনসুর আজাদ সিদ্দিকী এবং সিদ্দিকী পরিবারের কর্মী-সমর্থক-অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আজ সকালে লতিফ সিদ্দিকী টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার আটিয়ায় সুলতান আলাউদ্দিন হোনাইন শাহ কাশ্মিরী (র.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। পরে এলেঙ্গা হয়ে কালিহাতীর নিজ গ্রাম ছাতিহাটীতে আসেন তিনি। সেখানে তিনি পারিবারিক কবরস্থানে বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত শেষে জুমার নামাজ আদায় করেন।

টাঙ্গাইলঢাকা বিভাগজেলার খবরমুক্তিযুদ্ধ
