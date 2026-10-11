চট্টগ্রামে সরকারি গম অবৈধভাবে মজুত, ৩ লাখ টাকা জরিমানা, জব্দ ১২০ টন

চট্টগ্রামে সরকারি গম অবৈধভাবে মজুতের অভিযোগে একটি প্রতিষ্ঠানকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির গুদামে মজুত করা ১২০ টন সরকারি গম জব্দ করা হয়েছে।
গতকাল শনিবার (১০ অক্টোবর) রাতে চট্টগ্রাম মহানগরীর বায়েজিদ থানাধীন নাসিরাবাদ এলাকায় ‘ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার্স মিল’ নামে প্রতিষ্ঠানটিতে এ অভিযান চালানো হয়। এসআরবি-৭-এর উদ্যোগে পরিচালিত অভিযানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। এ সময় খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।
আজ রোববার (১১ অক্টোবর) সকালে এসআরবি-৭-এর মুখপাত্র মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অবৈধ ও নিয়মবহির্ভূতভাবে সরকারি খাদ্যশস্য মজুত করে ব্যবসা পরিচালনা করছেন—এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার্স মিলে অভিযান চালানো হয়।
মোসলেহ উদ্দিন জানান, অভিযানে প্রতিষ্ঠানটিতে অবৈধভাবে মজুত করা সরকারি খাদ্য অধিদপ্তরের ১ লাখ ২০ হাজার ৫০ কেজি গম পাওয়া যায়। এ অপরাধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিষ্ঠানটিকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করেন। পাশাপাশি মজুত করা সরকারি গম জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান এসআরবি-৭-এর এই কর্মকর্তা।
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