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চট্টগ্রাম

সড়কের গর্তে পড়ে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, চসিক মেয়র ও সিইওকে নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সড়কের গর্তে পড়ে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, চসিক মেয়র ও সিইওকে নোটিশ
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

সড়কের গর্তে পড়ে ব্যক্তিগত গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ তুলে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ও প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলীকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন এক আইনজীবী। নোটিশে গাড়ি মেরামতের জন্য ব্যয় হওয়া ৯১ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মীর হাসান বাবলু এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আইনজীবী মীর হাসান বাবলুর মাধ্যমে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এবং সড়ক বিভাগের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে এ নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশটি খালেদ মাহমুদ রায়হানের পক্ষে পাঠানো হয়েছে। নোটিশদাতা খালেদ মাহমুদ রায়হান পেশায় একজন আইনজীবী এবং তিনি নগরের মুরাদপুরসংলগ্ন মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা।

নোটিশে বলা হয়, মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) নোটিশদাতা তার হোন্ডা ভেজেল গাড়ি নিয়ে চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুর ফ্লাইওভারের মুখে সড়কের গর্তে পড়ে। এতে গাড়ির চাকা, মাডগার্ড, এক্সেল, বাম্পার, সাসপেনশন, হ্যাঙ্গারসহ বিভিন্ন অংশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাড়ি মেরামতে প্রায় ৯১ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। পাশাপাশি নোটিশদাতার নিয়মিত অফিসে যাতায়াতও ব্যাহত হয়েছে। নোটিশে সাত দিনের মধ্যে ৯১ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পরিশোধের দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ রয়েছে নোটিশে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচসিকচট্টগ্রাম বিভাগমহাসড়ক
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